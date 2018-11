Neues Pferd für Greta Busacker

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Greta Busacker, Tochter von Mannschaftsolympiasiegerin Ingrid Klimke, schickt sich längst an reiterlich in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Oder besser zu galoppieren – und dafür hat sie nun ein neues Talent unter dem Sattel.

Auf ihrem Instagram-Profil freut sich Greta Busacker über die erneute Berufung in den U18-Nachwuchskader der Vielseitigkeitsjunioren: „Wow, tolle Neuigkeiten! Ich bin so stolz, erneut im deutschen Championatskader für 2019 zu sein. Und herzlich willkommen, Kleiner!“ Neben ihrem bewährten Coco Maurice, mit dem die 16-Jährige in diesem Jahr auch bei den Europameisterschaften in Fontainebleau starten durfte, kann sie sich nun nämlich über ein weiteres talentiertes Nachwuchspferd freuen. Der „Kleine“ hört auf den Namen Scrabble, ist ein Oldenburger Springpferd v. Straviaty-Colander (Z.: Hubertus Stolle) und war zuletzt unter Arne Bergendahl auf der Geländestrecke unterwegs.

Der siebenjährige Scrabble sammelte in diesem Jahr schon die ersten Erfolge im Zwei-Sterne-Bereich. Zuletzt konnte der Wallach unter Arne Bergendahl in Varsseveld (NED) den vierten Platz im CCI2* erreichen. Zudem nahm er 2016 und 2017 an den Bundeschampionaten teil, damals noch unter dem Sattel von Helmut Bergendahl, dem Vater von Arne. In den letzten drei Jahren habe sich der Rappe nicht einen Springfehler in der Vielseitigkeit geleistet, berichtet Sportpferde Bergendahl auf Facebook.

Zukünftig wird das Springtalent nun also unter Greta Busacker zu sehen sein. Auch die war übrigens in Varsseveld am Start und konnte dort die Ein-Sterne-Langprüfung mit Coco Maurice auf Platz drei beenden. Ein gelungener Saisonabschluss – und beste Aussichten für das nächste Jahr.