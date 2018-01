Neues Pferd für Hans-Dieter Dreher

Springreiter Hans-Dieter Dreher hat ein neues Pferd für große Aufgaben, den neunjährigen Nadal Z.

Nadal Z ist ein Namelus R-Calvados-Sohn, der vorher unter tschechischer Flagge von Kamil Papousek geritten wurde. Er hatte bereits Siege und Platzierungen in Springen bis 1,45 Meter als er zu Hans-Dieter Dreher kam.

Gegenüber World of Showjumping erklärte Dreher, er sehe in Nadal Z in Zukunft einen Star für sich: „Ich habe ihn erst seit Anfang Dezember und bei unserem ersten Turnier in Salzburg haben wir auf Anhieb den Grand Prix der CSI2*-Tour gewonnen. In Frankfurt war er dann Dritter in einem 1,45 Meter-Springen.“ Ein Freund von ihm, der Händler Rudi Stüssi, habe den Wallach entdeckt. Gekauft wurde er dann von dem Schweizer Roland Zanotelli, Drehers Partner, dem beispielsweise auch Drehers Stute Berlinda gehört, mit der er in Basel Fünfter im Großen Preis gewesen war.

Dreher hält große Stücke auf seinen Neuzugang: „Ich denke, Nadal Z hat alles Vermögen und er springt sehr leichtfüßig. Er ist ziemlich einfach zu reiten, aber wir müssen noch ein wenig an der Anlehnung arbeiten. Nadal ist vorsichtig und springt mit einer schönen Manier. Ich bin also überzeugt, dass er großes Potenzial für die Zukunft hat. Es wird wirklich spannend zu sehen, wie er sich dieses Jahr entwickelt.“