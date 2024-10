Niederländisches Nationenpreis-Pferd Funky Fred Marienshof Z zu Cian O’Connor

Er lieferte jüngst beim Nationenpreisfinale in Barcelona eine Nullrunde im ersten Umlauf und half so mit, der niederländischen Mannschaft den zweiten Platz zu sichern. Nun ist Funky Fred Marienshof Z verkauft. Er wird den Weg nach Irland in die Karlswood Stables zu Cian O’Connor antreten.

Nach zwei Jahren unter dem Sattel von Lars Kersten wechselt der Zangersheider Hengst Funky Fred Marienshof Z zu Cian O’Connor. Der Ire sicherte sich den vielversprechenden Dunkelbraunen aus der Zucht des belgischen Stal Marienshof für seinen Beritt.

Funky Fred Marienshof Z: sporterfolgreiche Abstammung für Cian O’Connor

Funky Fred Marienshof Z ist ein dunkelbrauner Hengst v. Fantomas de Muze. Der Vater ging unter den Belgiern Koen Vereecke und Karline de Brabander Springen bis 1,60 m. Seine Mutter Marien v. Libero H war mit der für Portugal reitenden Luciana Diniz ebenfalls bis auf 1,50 m Niveau erfolgreich. Neben Funky Fred brachte sie mehrere sporterfolgreiche Halbgeschwister, etwa den bis 1,60 m eingesetzten Dundee v/h Marienshof unter dem Sattel des Italieners Roberto Arioldi. Funky Fred Marienshof Z wurde 2019 auf der Sattelkörung des Zangersheider Verbands gekört.

Nationenpreiserfahrung

In der Vergangenheit wechselte der Sandro Boy-Enkel schon mehrfach den Reiter. Seine sportliche Karriere begann sechsjährig auf 1,30 m Niveau unter der Australierin Amy Graham, bevor er zu Kim Emmen aus den Niederlanden wechselte. 2021 folgten erste Einsätze auf 1,40 m Niveau mit der Belgierin Gudrun Patteet und dem Franzosen Patrice Delaveau. Auch der olympische Bronzemedaillengewinner von Tokio, Maikel van der Vleuten, ritt den Hengst einige Monate, bevor er dann Ende 2022 zu Lars Kersten wechselte.

Lars Kersten ist ein 24-jähriger Springreiter aus den Niederlanden, der als großes Nachwuchstalent Mitglied der Young Riders Academy ist. Einen seiner größten Erfolge in seiner noch jungen Karriere feierte er Anfang des Jahres, als er die Weltcup-Etappe in Göteborg gewinnen konnte. Mit Funky Fred Marienshof Z gelang ihm im Juni 2024 der Sieg im Großen Preis von La Baule. Das Paar kam in dieser Saison mehrfach zu Nationenpreiseinsätzen unter anderem in Aachen, Hickstead, Brüssel und zuletzt in Barcelona. Dort gelang dem Paar im ersten Umlauf eine blitzsaubere Nullrunde. Im zweiten Umlauf nicht mehr angetreten, konnten seine Mitreiter des Teams Oranje den zweiten Platz hinter Deutschland sichern.

Cian O’Connor mal wieder in Kauflaune

Nun wechselt der 1,64 m große Hengst also zu Cian O’Connor. Cian O’Connor ist nicht nur internationaler Springreiter – er gewann bei den Olympischen Spielen in London 2012 nicht nur Einzelbronze – er ist auch Pferdehändler. Ob David Wills C-Vier oder Maurice Tebbels Chaccos Light, der jetzt unter dem Namen Fermoy unterwegs ist – Cian O’Connor kauft gerne und häufig aufstrebende Springpferde mit herausragendem Potenzial. In diesem Jahr sicherte er sich bereits den Schimmelwallach Iron Z des Niederländers Leopold van Asten. Für Cian O’Connor ist Funky Fred Marienshof Z nicht das erste Pferd, das er von Lars Kersten übernimmt: 2022 erwarb er bereits den Holsteiner Crack. Gegenüber Worldofshowjumping.com sagte Cian O’Connor über seinen Neuzugang: „Ich bin aufgeregt, die Zügel von Funky Fred Marienshof Z zu übernehmen. Er ist ein wundervolles Pferd und Lars hat bei seiner Ausbildung großartige Arbeit geleistet.“

Nina Gross