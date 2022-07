Noch bis zum 31. Juli bewerben für den Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“!

Für den renommierten Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ der Fachberatung für Pferdebetriebe Schade & Partner läuft die Bewerbungsfrist nur noch wenige Tage. Bekannt gegeben wurde außerdem ein neuer Veranstaltungsort für den Wettbewerb, dessen Siegerbetriebe im Rahmen einer Fachtagung gekürt werden.

Erstmals wird die Fachtagung „Gesunde Haltung – Gesunde Pferde“ in diesem Jahr in Hannover stattfinden. Als Veranstaltungsort für den 26. November wurde das Hotel Courtyard am Maschsee ausgewählt. Dort erfolgt auch die Prämierung der herausragenden Betriebe im Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“. Traditionell bekommen die Betriebsleiter auch nochmal die Möglichkeit, ihren Betrieb dem Publikum vorzustellen. Für neue Ideen und deren Austausch untereinander wird es wie immer genug Zeit geben.

Das detaillierte Programm der Fachtagung soll im Laufe des Spätsommers bekannt gegeben werden.

Interessierte Betriebe und Vereine haben noch bis zum 31. Juli die Möglichkeit, die Anmeldeunterlagen anzufordern und einzusenden. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen sind hier erhältlich:

SCHADE & PARTNER – Fachberatung für Pferdebetriebe

Deelsener Weg 1, 27283 Verden

Fon 04231 – 93 765 0

Fax 04231 – 93 765 10

www.schadeundpartner.de

[email protected]