Zwangspause für Sophie Hinners‘ Million Dollar

Der Holsteiner Verband meldet, dass der BWP-Hengst Million Dollar, der ja bei Sophie Hinners in Beritt ist, operiert werden musste.

Die Holsteiner berichten, dass der Verbandshengst Million Dollar gestern Nacht wegen eines Leistenbruchs in die Tierklinik gebracht werden musste. Dort sei er sofort operiert worden. Er sei wieder wohlauf, müsse aber noch ca. eine Woche in der Klinik bleiben und soll sich dann in Elmshorn erholen.

„Erst einmal liegt der Fokus nun auf der vollständigen Genesung von Million Dollar, sodass ihn die Züchter und seine Fans in den nächsten Monaten nicht auf Turnieren sehen werden. Laut Aussage vom behandelnden Tierarzt kann der Hengst nach drei Monaten wieder antrainiert werden. Seine züchterische Karriere wird voraussichtlich nicht beeinträchtigt sein.“ Die Holsteiner bedanken sich bei Sophie Hinners und ihrem Team, dass sie die Situation schnell erkannt und richtig gehandelt haben.

Mit Sophie Hinners ist der zehnjährige BWP-Hengst Million Dollar v. Plot Blue-Vigo d’Arsouilles dieses Jahr von einem Erfolg zum nächsten gesprungen. Erst seit Anfang des Jahres sind die beiden ein Paar, haben aber bereits zwei Nationenpreise gewonnen (Bratislava, Budapest), waren Zweite in Mannheim und holten diverse Platzierungen in Großen Preisen.