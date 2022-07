Holsteiner Hengste Cahil, Charaktervoll und Keaton dieses Jahr unter Lars Bak Andersen

Noch eine Neuigkeit vom Holsteiner Verband. Nach dem Weggang von Massimo Bonomi gibt es für drei Hengste einen neuen Bereiter.

Der in Deutschland beheimatete Däne Lars Bak Andersen wird vorerst drei Hengste des Holsteiner Verbandes in Beritt nehmen. Das habe Geschäftsführer Sebastian Rohde mit ihm vereinbart, so der Verband.

Bei den drei Hengsten handelt es sich um den ehemaligen Siegerhengst Cahil v. Cornet Obolensky sowie den Sporttestsieger Charaktervoll v. Comme il faut und den Kannan-Sohn Keaton. Sie sollen von Lars Bak Andersen weiter ausgebildet und auch auf Turnieren vorgestellt werden. Die Verabredung gilt vorerst bis Jahresende.

Für die Holsteiner Züchter und Fans ist Lars Bak Andersen kein Unbekannter. Bis Ende 2009 war er acht Jahre lang Chef des Springstalls in Elmshorn und war vor allem mit Con Air hoch erfolgreich. Unter anderem trat das Paar für Dänemark bei den Europameisterschaften in Mannheim 2007 an. Danach machte Lars Bak Andersen sich selbstständig.

Auch wenn es nun vorerst eine Lösung zumindest für diese drei Hengste gibt, werde weiter nach einem Nachfolger für Massimo Bonomi gesucht, so der Verband.