Petition: Moderner Fünfkampf zukünftig ohne Reiten

Mit unschönen Bildern in der Disziplin Springreiten hatte der Moderne Fünfkampf letzte Woche für negative Schlagzeilen gesorgt. Der Vorfall zog weite Kreise, nun wurde auch eine Petition ins Leben gerufen. Deren Ziel: Der Moderne Fünkampf soll zukünftig ohne Pferde ausgetragen werden.

„Hau richtig drauf“, hatte die deutsche Bundstrainerin Kim Raisner ihrer Athletin Annika Schleu zugerufen und schließlich auch selbst die Faust gezückt, als Pferd Saint Boy den Parcours nicht antreten wollte. Der Auftritt endete im Fiasko, die Bundestrainerin wurde von einer weiteren Teilnahme an den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Fünfkämpferin Annika Schleu, die vor dem Reiten auf Goldkurs gelegen hatte, sah sich inzwischen gezwungen aufgrund der Anfeindungen im Netz ihren Instagram-Account zu löschen. Auf St.GEORG-online haben wir bereits direkt nach dem Vorfall Stellung bezogen: Pferde sind keine Sportgeräte!

Das sieht auch Kerstin Gerhardt so, selbst gelernte Bereiterin FN und ehemalige Berufsschullehrerin für Pferdewirte. Daher hat sie eine Petition ins Leben gerufen, die sich an das Internationale Olympische Komitee (IOC), den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), den Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf e.V. und den Weltverband UIPM – World Pentathlon richtet. Damit soll erreicht werden, dass das Springreiten aus dem Modernen Fünfkampf gestrichen und durch eine andere Disziplin ersetzt wird. In der Petition heißt es:

„Der Reitsport ist eine Disziplin, in der die Interaktion mit dem Partner Pferd im Vordergrund stehen muss. Dies gerät aber beim Modernen Fünfkampf völlig aus dem Fokus. Stattdessen wird das Pferd hier zum Sportgerät degradiert, das ausgelost und zugeteilt wird. Hierbei wird keinerlei Rücksicht auf die Tiere genommen. Unbekannte Reiter, getrieben vom Ehrgeiz, eine Medaille zu erringen, schwingen sich in den Sattel und versuchen auf Biegen und Brechen, das Tier zu einer Leistung zu bewegen. (…) Es kann und darf nicht sein, dass Pferde hier so missbraucht werden, um eine Medaille zu erringen.“

Mehr als 90.000 Leute haben die Petition bisher unterschrieben. Hier geht es direkt zur Petition.