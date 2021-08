Kommentar: Eklat beim Fünfkampf – „Hau drauf“

In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral, das bei weitem nicht nur Reitsportler aufschrecken lässt. Bei der Disziplin Moderner Fünfkampf bei Olympia 2021 in Tokio haben ausgerechnet eine deutsche Athletin und ihre (Bundes-)Trainerin für abscheuliche Bilder gesorgt. Die gehen nun um die Welt. Die Meinung von St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer zu dem Vorfall.

Saint Boy will nicht. Der braune Wallach läuft immer wieder rückwärts, im Sattel Annika Schleu, Deutsche Fünfkämpferin bei den Frauen auf Goldkurs nach Bestleistungen im Schwimmen und Fechten. Sie rammt dem Pferd die Hacken rein, schlägt hilflos ein paarmal mit der Gerte auf Saint Boy ein, um ihn in Gang zu bringen. Aber der lässt nicht mit sich reden, ist offenbar total verunsichert und bleibt in seiner Ecke. Am Rande steht eine Frau und schreit durch die Mikrofone weithin hörbar: „Hau richtig drauf!“ Es ist die Bundestrainerin, Kim Raisner. Als ob das was nützen würde! Wenn diese hässlichen Szene, die man nicht nur bei Olympia nicht sehen will, etwas Gutes hat, dann die Erkenntnis: Wenn ein Pferd nicht springen will, kann es kein Mensch der Welt dazu zwingen. Annika Schleu scheidet aus, in so einem Fall erhält sie keine Punkte in der Disziplin Reiten, fällt auf Platz 31 zurück.

Erst Feuer, bald Flächenbrand?

In einem Moment, in dem der olympische Reitsport in die Defensive geraten ist, durch den Tod des Pferdes Jet Set, das nach einem Unfall im Cross eingeschläfert werden musste, nach den Bildern des irischen Schimmels Kilkenny, der blutüberströmt aus dem Parcours galoppierte, gießen jetzt die Bilder einer Bundestrainerin, die ihre Athletin auffordert, auf ihr Pferd einzuprügeln, Öl ins Feuer, das sich, darüber sollte man sich keine Illusionen machen – zu einem Flächenbrand ausbreiten könnte.

Saint Boy war bereits mit seiner ersten Reiterin (alle Pferde gehen zweimal), einer Russin, ausgeschieden. Das reiterliche Niveau im Modernen Fünfkampf war wie schon bei früheren Spielen sehr durchwachsen, zuweilen erbärmlich. Alle Pferde, die für den Modernen Fünfkampf im Tokyo Stadion, also nicht im Equestrian Park, eingesetzt wurden, mussten mit ihren japanischen Besitzern, die sie für 1000 Dollar zur Verfügung gestellt hatten, am Vortag einmal den Original-Parcours (L- bis M*-Niveau) absolvieren. Dabei habe es, so Parcourschef Olaf Petersen, keine besonderen Probleme gegeben.

Im Fünfkampf ist das Pferd ein Sportgerät

Das Reiten ist seit langem die Achillesferse des Fünfkampfes. Laufen, Schießen, Fechten, Schwimmen – das sind alles Disziplinen, in denen objektiv die Leistung gemessen werden kann. Einen M-Parcours auf einem zugelosten Pferd zu reiten, ist ein Vabanque-Spiel, mal klappt’s, mal nicht, und das hängt nicht unbedingt von den Reitkünsten der Athleten und Athletinnen ab. Reitsport heißt die gemeinsame Leistung von Reiter und Pferd, basierend auf Vertrauen und Ausbildung. Das ist der Wesenskern unseres Sports und sollte überall gelten, wo Pferde im Wettkampf eingesetzt werden.

Im Fünfkampf sind Pferde, was sie nie sein dürfen: Sportgeräte, wie das Gewehr beim Schießen und der Degen beim Fechten. Das haben sie nicht verdient, das verletzt ihre Würde, um es mal so hoch zu hängen. Deswegen sollte Reiten schleunigst aus dem Modernen Fünfkampf verschwinden. Man kann es ersetzen, durch BMX-Radfahren zum Beispiel oder Klettern an der Wand oder was es sonst noch Modernes gibt. Das tut keinem weh, der Erfolg hängt nicht vom Losglück ab und niemand wird verprügelt.