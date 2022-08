Pieter Devos verabschiedet zweifachen Stuttgart-Sieger Apart

Seit 2013 war der heute 17-jährige KWPN-Wallach Apart mit der Familie Devos im Einsatz, und das sehr erfolgreich. Nun genießt der bunte Fuchs nur noch Weide mit einem Kumpel, der nicht minder erfolgreich war.

Vor einem Jahr hatte Apart sich eine Verletzung zugezogen. Man hatte zunächst die Hoffnung, dass er nochmal zurückkehren würde in den Sport. Doch nachdem er nun mehrere Monate mit Espoir, einem anderen früheren Erfolgspferd von Pieter Devos, auf der Weide verbracht hat, ist klar, dass er zwar ein glückliches Rentner-, aber kein Sportlerleben mehr führen wird. Dementsprechend geht er nun mit seinen 17 Jahren in Rente – „gesund, lahmfrei und glücklich für den Rest seines Lebens auf den Weiden der Devos Stables“, wie selbige auf ihrer Website berichten.

Für Pieter Devos sei Apart eines der wichtigsten Pferde seiner Karriere gewesen, ein Pferd von enormer Intelligenz und großem Charisma. Die ganze Familie, inklusive Pieter Devos‘ zwei kleinen Kinder, lieben ihn für seine freundliche Art. „Er war ein Sportpartner und Teamkollege in jedem Sinn des Wortes. Im Parcours zeigte er stets seinen Mut und seine Intelligenz. Ich habe ihm bedingungslos vertraut. Ich schulde ihm den größten Dank. (…) Er war wirklich ein Familienpferd, das für uns alle immer etwas Besonderes sein wird. Ihn also glücklich und gesund in Rente zu schicken, ist das schönste Geschenk, das ich ihm machen kann und zugleich das mindeste, was ich tun kann. Er hatte ja schon ein Jahr zusammen mit seinem Weidekumpel Espoir. Von daher ist es ein passendes letztes Kapitel für diese beiden Superstars, ihre letzten Tage zusammen zu verbringen.“

Aparts Karriere

Geboren wurde Apart im Stall Hendrix in den Niederlanden. Er ist ein Sohn des selbst 1,60-erfolgreichen Larino, geht also Concorde und Voltaire auf Furioso II zurück, was man dem bunten Fuchs ja auch ansah. Die Mutter Petroesca ist eine Tochter des in den Niederlanden sehr erfolgreichen Landgraf-Sohnes Burggraaf und brachte mit Carambole noch eine weitere Stute, die auf 1,50 Meter-Niveau im Einsatz ist.

Seine Grundausbildung erhielt Apart im Stall Hendrix. 2013 wechselte er zur Familie Devos, wo er zunächst unter Pieters Frau Caroline ging. Das Training mit ihr sei ein großer Teil seines späteren Erfolges, sagte Pieter Devos. Noch bis 2016 wechselten er und seine Frau sich ab, wer Apart reiten durfte. 2017 gewannen Pieter und Apart ihren ersten Fünf-Sterne-Grand Prix beim Weltcup-Turnier in Bordeaux. Es folgten zahlreiche weitere Erfolge, wie Platz drei im Weltcup-Springen von Madrid und Platz zwei im Großen Preis von Mechelen. Im Jahr darauf starteten sie mit einem Sieg in einem Rahmen-Springen der Global Champions Tour in Mexiko in die GCT-Saison, holten weitere Schleifen in Madrid, Cannes, Monte Carlo und Chantilly. Die Hallensaison ging nicht weniger erfolgreich weiter. So gewannen sie 2018 das Weltcup-Springen in Stuttgart und platzierten sich in Mechelen. 2019 waren sie Dritte im Weltcup-Springen von Basel und nahmen am Weltcup-Finale teil. Aber Apart und Stuttgart – das reimt sich nicht nur, das passte auch sonst. Als Stuttgart 2019 rief, waren der Fuchs und Devos erneut bereit: zweiter Sieg in Folge im Weltcup-Springen der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Auch 2020/21 gab es noch mehrere Schleifen für das Duo Devos/Apart.

Und nun also Weidegras statt Parcoursrasen für ihn und den 18-jährigen Espoir, mit dem Devos Fünfter bei den Europameisterschaften 2017 war, Neunter beim Weltcup-Finale in Paris 2018 und Teilnehmer an den Weltreiterspielen im selben Jahr in Tryon.