„Pony for Future“ – tolle Hilfsinitiative für Reitschulen in Not!

Die Corona-Krise hat für einige Pferdebetriebe existenzbedrohende Folgen. Um Reitschulen in Not zu helfen, haben sich Dressurreiterin Isabell Werth und ihr Team von der IW-Kollektion die Aktion „Pony for Future“ ausgedacht. Isabell Werth und ihr Team richten sich mit der Aktion „Pony for Future“ an Reitschulen, die Orte, wo der Nachwuchs reiten lernt und wo Kinder ihre Freizeit verbringen. Sie sind von der Corona-Krise besonders betroffen, denn sämtliche Einnahmen brechen weg, aber die Kosten laufen weiter. Futter, Medikamente, zum Teil Pacht usw. wollen finanziert sein. Um solchen Betrieben in Not zu helfen, gibt es nun diese Aktion. Es geht dabei nicht nur um Geldbeträge, wie Isabell Werth betont, sondern auch um Sachspenden: „Jede Kleinigkeit hilft!“ Es können beispielsweise auch Futterspenden sein, oder ein Beschlag durch den Hufschmied, Ausrüstungsgegenstände usw. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent ausgeschüttet und nach einem Verteilerschlüssel ausgeschüttet. Einige Prominente haben ihre Teilnahme schon zugesagt. So beispielsweise Jessica von Bredow-Werndl, die einige Devotionalien zugunsten von „Pony for Future“ versteigert, etwa Daleras Siegerdecke vom Nationenpreis in Aachen, ihre Trainingsstiefel von Kempkens oder auch Schabracken aus der Aubenhausen Kollektion. Spender sowie Betriebe, die Hilfe brauchen, erhalten alle Informationen unter der Hotline Tel.: 06836 920215 Pony for future Pony for future…… Video ansehen und mitmachen!TEILEN ERWÜNSCHT!Morgen, Mittwoch 01.04.2020 haben wir eine Hotline geschaltet! Für alle die dringend Hilfe benötigen sowie alle die helfen wollen!!! Wir freuen uns auf euch!Wir schaffen das gemeinsam 💪🏻💪🏻Isabell, Mirco, Timm im Namen des gesamten Teams!! Gepostet von Isabell Werth Kollektion am Dienstag, 31. März 2020 St.GEORG NEWSLETTER Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist!

