Reiter, Paddler, Läufer und Fahrradfahrer legen 661.427 Kilometer auf Schleifenroute 2022 für den guten Zweck zurück

Zwecks Aufklärung der Themen Brustkrebs-Früherkennung (Pink Ribbon) und Prostatakrebs-Früherkennung (Blue Ribbon) wurde bereits 2015 die Charity-Aktion „Schleifenroute“ ins Leben gerufen. In Deutschland und der Schweiz begeben sich seitdem jedes Jahr länderübergreifend Sportler auf „Kilometerjagd“, um die Aufmerksamkeit für die beiden häufigsten Krebsarten bei Frauen und Männern zu steigern.

In einer großen Bewegung haben im vergangenen Jahr insgesamt rund 20.000 Menschen in Deutschland und der Schweiz gemeinsam 661.427 Kilometer zurückgelegt, um mehr Aufmerksamkeit auf die beiden häufigsten Krebsarten bei Frauen und Männern zu lenken. Das ist Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Noch nie zuvor waren so viele Kilometer in einem Jahr für die Schleifenroute zurückgelegt worden.

Schleifenroute: Jeder kann mitmachen!

Dabei beinhaltete die Bewegung Radler, Läufer, Paddler und Reiter. Mit der Schleifenroute wird nicht nur die Gesundheitsvorsorge der Teilnehmer gefördert, sondern auch die Aufmerksamkeit zu den Themen Aufklärung und Früherkennung dieser Krebsarten. Die Initiative ist eine Zusammenarbeit mit Verbänden, Initiativen und Unternehmen und wird ausgerichtet von der Awareness Deutschland gGmbH.

Die Schleifenroute ist ein kostenfreies Angebot, das Menschen zur Bewegung anregt. Die mehr als 330 Tourabschnitte können per Rad, zu Pferd, bei Wanderungen oder Paddelstrecken zurückgelegt werden. Routenempfehlungen und Tipps dafür gibt es auf der Website der Aktion, www.schleifenroute.de. Die gesammelten Kilometer der insgesamt 4.500 Kilometer langen Schleifenroute sollen zur Aufklärungsarbeit für die Krebsfrüherkennung beitragen. Die Route ist für alle zugänglich, unabhängig davon, ob es eine Initiative von einem Unternehmen ist, im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsvorsorge oder im Freundeskreis absolviert wird. Die zurückgelegten Kilometer werden sinnbildlich gespendet, trotzdem soll aber der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen und nicht das Streben nach der höchsten Kilometerzahl. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, eine Spendenpatenschaft für bestimmte Kilometer zu übernehmen.

Regelmäßige Bewegung kann das Risiko von Krebs erheblich reduzieren. Nachweislich verringert sich das Krebsrisiko bei Brustkrebs beispielsweise um 20 bis 30 Prozent, wenn man häufig moderat Sport treibt. Daher ist die Schleifenroute eine großartige Möglichkeit, sowohl seine eigene Gesundheit zu fördern als auch die Aufklärungsarbeit in Sachen Brustkrebs und Prostatakrebs zu unterstützen.

Routenplanung leicht gemacht

Awareness Deutschland selbst stellt Interessierten einen Routenplaner zur Verfügung, um Touren für verschiedene Sportarten (z.B. reiten) bestmöglich vorbereiten zu können. Wer mitmachen will, kann sich damit ganz einfach individuelle Streckenabschnitte auf den Karten zusammenstellen. Funktionen wie ein interaktives Höhenprofil geben Aufschluss darüber, was einen auf seinem gewählten Streckenabschnitt für ein Gelände erwartet.

Seine Route kann man sich dann als PDF- oder GPX-Datei zum Navigieren oder in der mobiloptimierten Darstellung herunterladen. Auf diese Weise wird es allen Interessierten vereinfacht, an der Aktion teilzunehmen. Bis jetzt wurden 2023 bereits 2691 Kilometer „gespendet“ (Stand 31. Januar).

Mehr Informationen auch unter pinkribbon-deutschland.de sowie blueribbon-deutschland.de.