Sanktionen des Hannoveraner und Oldenburger Verbandes gegen Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber

Der Hannoveraner und der Oldenburger Pferdezuchtverband haben nun auch eine Entscheidung getroffen, wie sie mit der Beteiligung von Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber auf einem der Videos mit tierquälerischen Trainingsmethoden im US-amerikanischenStall von Cesar Parra umgehen.

Es geht um ein Video von 2022, auf dem Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber zu erkennen sind. Das Video wurde im Stall von Cesar Parra in New Jersey aufgenommen, wie beide selbst erklärt haben. Es ist eine von mehreren Aufnahmen, die Anfang des Monats im Internet aufgetaucht sind und abscheuliche Trainingsmethoden in verschiedenen Reithallen und auf Außenplätzen des einstigen Olympiareiters zeigen. Stefan Sandbrink ist auf dem Video als Führender eines gepeinigten Pferdes selbst beteiligt. Dr. Kerstin Klieber steht mit mehreren Personen an der Bande und unterhält sich.

ZfdP, DSP und Westfälischer Verband hatten sich in der Sache bereits positioniert. Nun folgen die beiden großen niedersächsischen Verbände, wo der Dressurstall Sandbrink angesiedelt ist. Der Oldenburger und der Hannoveraner Verband hatten zuerst in einer gemeinsamen Stellungnahme angegeben, den beiden beschuldigten Personen, also Stefan Sandbrink und Dr. Kerstin Klieber, die Möglichkeit geben zu wollen, auf die Vorwürfe zu reagieren. Das ist nun passiert. Auch St.GEORG hatte ihre Stellungnahme veröffentlicht.

Hannoveraner Verband und Oldenburger Verband sind nach einem persönlichen Gespräch mit den Beschuldigten und ihrer schriftlichen Erklärung zu dem Ergebnis gekommen, dass „die Stellungnahme gegenüber den Pferdezuchtverbänden sowie die im Internet veröffentlichte Eigenerklärung aus Sicht der Verbandsvertreter nicht zu einer Entlastung des offensichtlichen Vorgehens führen“.

Zur Erklärung heißt es im Wortlaut:

„Im Einflussbereich der jeweiligen Verbände wird wie folgt mit den Personen verfahren, die mit dem gegenständlichen Video aus den USA in Verbindung gebracht werden und somit Teil des verbandsseitig als tierschutzrelevant eingestuften Vorkommnisses sind.

Herr Stefan Sandbrink ist kein Mitglied im Oldenburger und Hannoveraner Pferdezuchtverband. Mindestens bis zum 31.12.2027 erhält er Hausverbot auf den beiden Verbandsanlagen sowie ein Teilnahmeverbot als Vor- / Aussteller auf Verbandsveranstaltungen. Für denselben Zeitraum gilt, dass für ihn kein Antrag auf Mitgliedschaft in den beiden Pferdezuchtverbänden möglich ist.

Frau Dr. Kerstin Klieber führt je nach Pferdezuchtverband unterschiedliche Mitgliedschaften als natürliche Person bzw. als Geschäftsführerin der Dressurstall Sandbrink GmbH. Für beide Mitgliedschaften gilt ein sofortiger Ausschluss. Ein neuer Antrag auf Mitgliedschaft kann frühestens ab dem 1.1.2027 gestellt werden. Für denselben Zeitraum erhalten sie ein Hausverbot auf den beiden Verbandsanlagen sowie ein Teilnahmeverbot als Vor- / Ausstellerin auf Verbandsveranstaltungen.

Die weiteren handelnden Personen auf dem gegenständlichen Video erhalten unabhängig von ihrer Identifikation bis zum 31.12.2027 Hausverbot auf den beiden Verbandsanlagen sowie ein Teilnahmeverbot als Vor- / Aussteller auf Verbandsveranstaltungen. Für denselben Zeitraum gilt, dass für sie kein Antrag auf Mitgliedschaft in den beiden Pferdezuchtverbänden möglich ist.

Das vorstehend genannte Video ist Teil von veröffentlichten Videos, die in Zusammenhang mit den Ausbildungsmethoden von Herrn Dr. Cesar Parra stehen. Er erhält dauerhaftes Hausverbot auf den beiden Verbandsanlagen sowie ein Teilnahmeverbot als Vor- / Aussteller auf Verbandsveranstaltungen. Ein Antrag auf Mitgliedschaft in den beiden Pferdezuchtverbänden ist für ihn nicht möglich.

Akteure, die nachweislich direkt an tierschutzrelevanten Vergehen beteiligt sind (z.B. Reiter, Trainer, Vorführer), werden ebenfalls mit Sperren / Ausschlüssen belegt, sofern sie als Person dem Zuständigkeitsbereich der beiden Pferdezuchtverbände unterliegen oder eine Teilnahme an deren Veranstaltungen planen.“

Nach einer Urteilsbegründung haben wir gefragt und geben an dieser Stelle ein Update, sobald wir Antwort haben.