Sanneke Rothenberger hat „ja, ich will“ gesagt

Dressurreiterin Sanneke Rothenberger hat geheiratet. Die große Party fand auf dem Gestüt Erlenhof der Familie Rothenberger statt.

Reiterlich ist es leise geworden in den letzten Jahren um Sanneke Rothenberger. Die vielfache Medaillengewinnerin aus Bad Homburg hat ihre Reitsportkarriere zugunsten ihrer beruflichen Laufbahn zurückgeschraubt. Für sportliche Präsenz im Dressurviereck sind seit geraumer Zeit damit ihre Geschwister Sönke und Semmieke in der Pflicht. Und das extrem erfolgreich, sei es bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften (Sönke und Cosmo) oder unlängst bei der U25-EM in Hagen (Semmieke und Flanell).

Sanneke Rothenberger ist nach ihrem Studium in Sachen Immobilien in diesem Bereich voll in das Berufsleben eingestiegen. Ihr Ehemann Jan Schubert ist in Hamburg tätig. Die beiden gaben sich am Aachen-Wochenende das Ja-Wort. Gefeiert wurde auf dem Familiensitz in Bad Homburg. Die Braut, so wissen Beobachter zu vermelden, trug zwei Hochzeitskleider an ihrem „großen Tag“: Zunächst ein langes bei der Zeremonie, das am Abend gegen ein etwas kürzeres, tanzfreundlicheres ausgetauscht wurde.