Sezuan-Sohn Janeiro Platinum nach Schweden verkauft

Der nun sechsjährige Rappe Janeiro Platinum ist eines der erfolgreichsten Nachwuchspferde Dänemarks. Nun wechselt er in einen schwedischen Grand Prix-Stall.

Janeiro Platinum ist ein Sohn von Dreifach-Weltmeister Sezuan aus einer UB40-Ferro-Mutter. Bislang war der Rappe im Stall Helgstrand zuhause und hat dort auch gedeckt. Er hat seine Hengstleistungsprüfung als Vierjähriger mit 850 Punkten abgeschlossen und erhielt in allen Teilkriterien eine Wertnote von 8,0 und besser.

2019 wurde er Dritter beim Dänischen Jungpferdechampionat, wo er mit 9,2 im Trab, 8,5 im Schritt, 9,0 im Galopp, 9,5 für die Rittigkeit und 9,2 im Gesamteindruck überzeugte.

Nun hat sich der schwedische Ausbildungsstall Christinelund Dressage das Talent gesichert, und Sofie Lexner soll ihn weiter ausbilden.

Die 34-Jährige war vor allem mit dem Westfalen Charming Boy v. Casaretto international Grand Prix-erfolgreich. Das ist allerdings schon eine Weile her. Die letzten internationalen Platzierungen stammen aus 2018, wo sie mit dem heute 15-jährigen norwegischen Hengst Tobajo Pik Disney beispielsweise jeweils Zweite in Grand Prix und Special beim CDI3* in Verden wurde.

Zu ihrem Neuzugang sagte Lexner: „Er ist ein sehr athletisches Pferd mit einer unglaublichen Rittigkeit und einer charmanten Persönlichkeit. Eigentlich hat er alles, was ein Pferd braucht, um es im Dressursport an die Spitze zu schaffen. Schon als ich ihn das erste Mal ausprobiert hatte, war ich überzeugt, dass er genau das ist, wonach wir hier bei Christinelund Dressage gesucht haben.“

Andreas Helgstrand kommentierte: „Es ist kein Geheimnis, dass der Erfolg unseres Geschäfts auf den guten Ergebnissen unserer Pferde mit ihren neuen Besitzern basiert. Von daher ist es für uns von größtem Interesse, dass Janeiro Platinum in einen Stall geht, wo der Fokus auf seiner zukünftigen Entwicklung liegt, da dieses Pferd unbegrenzte Möglichkeiten besitzt.“

Für die Züchter freue es ihn, dass es weiterhin Samen des Rappen geben werde. Er sei einer der populärsten Hengste seiner Station.

