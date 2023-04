Springreiter Denis Nielsen verabschiedet Hengst Cashmoaker aus dem Sport

Das Gestüt Sprehe, die Besitzerfamilie Wendeln und Reiter Denis Nielsen haben am Wochenende in Hagen Nielsens Erfolgspferd Cashmoaker aus dem Sport verabschiedet. Der Hengst sprang mit Nielsen zum Deutschen Meister-Titel 2015 und gewann mehrere Große Preise auf Vier-Sterne-Niveau.

Es war Züchter Frank Timmreck, der 2005 den Holsteiner Calido I mit der Lafitte-Lear-Tochter La-Fayette anpaarte. Heraus kam der Schimmelhengst Cashmoaker, der 2006 das Licht der Welt erblickte. Paul Wendeln entdeckte Cashmoaker bereits als Fohlen und vertraute dem Gestüt Sprehe die Ausbildung des Calido I-Sohns an. 2008 wurde Cashmoaker in einer Sonderaufnahme zunächst für den Verband Oldenburg International (OS) gekört und kam bei seiner 30-tätigen Veranlagungsprüfung in Radegast auf eine springbetonte Note von 9,11. 2010 folgte die Nachkörung beim Deutschen Sportpferd (DSP).

U25 Springpokal-Sieger und Deutsche Meister

In den Sport gebracht wurde Cashmoaker daraufhin von Jens Rensen, ehe Sprehe-Bereiter Denis Nielsen die Zügel des Schimmels übernahm. Unter Rensen qualifizierte sich der Hengst 2006 für das Bundeschampionat, ging dort jedoch nicht an den Start. Mit Erfolgen bis Klasse M** wechselte dann Denis Nielsen in den Sattel von Cashmoaker und zwischen diesen beiden harmonierte es vom Fleck weg. 2014 stellte der damals 24-jährige Nielsen den Calido I-Sohn erfolgreich in der Schweren Klasse vor. Gemeinsam qualifizierten sich die beiden für das Finale des ersten U25 Springpokals und krönten die Serie mit dem Sieg im Finale, damals noch in Hamburg.

Es folgten noch im gleichen Jahr Platzierungen auf S***-Niveau und seinen ersten Startplatz beim Weltfest des Pferdesports, dem CHIO Aachen, münzten Denis Nielsen und Cashmoaker auch direkt in einige Schleifen um. Außerdem waren sie Teil des Nationenpreis-Teams von Arezzo (ITA). 2015 ging es dann richtig erfolgreich bei den Senioren weiter. Nielsen und der damals neunjährige Schimmelhengst dürfen nach Balve zur Deutschen Meisterschaft. Über bekanntermaßen vier schwere Runden brillieren der Calido I-Sohn und sein Bereiter vom Gestüt Sprehe. Nielsen wird Deutscher Meister und das in einem Stechen gegen zwei weitere Paare, Holger Hetzel und Jörg Oppermann.

In der Folge wird Cashmoaker beim „Schaufenster der Besten“ in Neustadt (Dosse) zum Pferd des Jahres 2015 auserkoren und fügt seiner sportlichen Bilanz in den Folgejahren weitere Erfolge zu, darunter Siege in den Vier-Sterne-Großen Preisen von Hagen und Dortmund 2018. Auch durften Cashmoaker und Nielsen nochmal die deutschen Farben vertreten, in den Nationenpreisen von Sopot und Rom, und 2018 listete Bundestrainer Otto Becker das Paar auch für die Shortlist der WM in Tryon. Danach wurde es in sportlicher Hinsicht ruhiger um Cashmoaker, der aber weiterhin unter Denis Nielsen unterwegs war. Stets konnte der Schimmel durch seine dynamische Art zu springen begeistern.

Und der Hengst holte noch viele weitere Platzierungen in schweren Springen, wenn auch nicht mehr über 1,60 Meter. 2022 ging der Calido I-Sohn sein letztes Turnier. Zu insgesamt 122 Platzierungen von S*- bis Fünf-Sterne-Niveau sprang Cashmoaker in seiner sportlichen Karriere. Seine Erfolge bescherten den Besitzern mehr als 300.000 Euro.

Cashmoaker in der Zucht

Gedeckt hat Cashmoaker, von seinen Menschen „Cashi“ genannt, während seiner sportlichen Karriere nicht so viel. Er war viel auf Turnieren unterwegs. Bis jetzt hat er zwei gekörte Söhne vorzuweisen sowie zwölf eingetragene Zuchtstuten. Im Parcours am erfolgreichsten unterwegs ist derzeit Cashmoakers Tochter Casablanca, ebenfalls unter Denis Nielsen. Die elfjährige Stute springt bis 1,50 Meter.

Denis Nielsen verabschiedete sich in Hagen emotional von, man kann sagen, DEM Erfolgspferd des Springreiters. Er bedankte sich bei Peter Wendeln, der das Paar auch nicht trennte, als Nielsen sich für den Umzug nach München entschied. „Putzmunter“, so formulierte es der Sprecher in Hagen, ging es für Cashmoaker in Hagen, wo er einst den Großen Preis gewann, auf eine letzte Ehrenrunde. Im Alter von 17 Jahren wird er nun den sportlichen Ruhestand antreten und sich auf das Deckgeschäft konzentrieren. Wir wünschen viel Freude auf der Wiese und weiter viel Gesundheit, Cashmoaker!

