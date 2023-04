Kentucky: Die Startzeiten der deutschen Reiter und Favoriten

Am heutigen Donnerstag startet das Kentucky Three-Day Event. Im Kentucky Horse Park nehmen mit Alina Dibowski und Sandra Auffarth zwei deutsche Reiterinnen teil. Beide werden die Dressur schon am heutigen Tag bestreiten.

Die Teilnehmerliste für das Vielseitigkeitsevent in Kentucky ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Nun stehen auch die Startzeiten für die Dressur, die am Donnerstag und Freitag ausgetragen wird, und den Geländeritt am Samstag fest. Den Anfang wird der US-Amerikaner Bruce Davidson Jr. um 13:30 Uhr Ortszeit (19:30 Uhr deutscher Zeit) machen. Die Teilnehmer gehen daraufhin im acht Minuten-Takt ins Viereck.

Startzeiten der deutschen Reiterinnen

Als erste Nicht-Amerikanerin in dem naturgemäß US-amerikanisch geprägten Teilnehmerfeld wird Alina Dibowski um 14:48 Uhr (20:48 Uhr) an den Start gehen. Für die 22-Jährige wird das ihr erster Start auf Fünf-Sterne-Niveau. Ihre bisherigen Erfolge dürften ihr jedoch genügend Selbstbewusstsein schenken. Nach mehrmaligen Teilnahmen an Nachwuchs-Europameisterschaften, holte sie 2021 Mannschaftsgold bei der U21-EM. Dazu kommt ihre erste WM-Teilnahme in Pratoni del Vivaro im letzten Jahr. Erst kürzlich konnte Alina Dibowski ihren ersten Sieg auf Vier-Sterne-Niveau in Strzegom einfahren. Bei diesen Erfolgen saß sie immer im Sattel von Barbados, den sie nun auch in Kentucky reitet. Der 14-jährige Wallach ist ein Sohn des Moravia, seine Mutter stammt von dem Vollblüter Jape xx ab.

Nur kurze Zeit später, um 15:04 Uhr (21:04 Uhr), wird sich die nächste Niedersächsin, Sandra Auffarth, ins Viereck begeben. Sie sattelt den Diamant de Semilly-Sohn Viamant du Matz. Der mittlerweile 14-jährige „Mat“ kennt die große Kulisse: Das Paar hat bereits an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften teilgenommen.

Startzeiten der Favoriten

Auch die Weltmeisterin und Kentucky-Zweitplatzierte aus dem letzten Jahr, Yasmin Ingham, ist wieder dabei. Satteln wird sie Banzai du Loir (v. Nouma d’Auzay-Livarot) – das Pferd, mit dem sie ebendiese Erfolge erzielte. Der Fuchs und seine britische Reiterin starten mit der Dressur am Freitag, um 13:16 Uhr (19:16 Uhr).

Ein weiterer Teilnehmer aus Großbritannien, dem Mutterland der Vielseitigkeit, ist Mannschaftsolympiasieger Tom McEwen. Der 31-Jährige nahm 2021 das erste Mal an Olympischen Spielen teil und konnte sich dort gleich mit Mannschaftsgold und Einzelsilber für seine Leistungen belohnen. In Kentucky geht er mit dem Diarado-Sohn JL Dublin am Donnerstag, um 15:53 Uhr (21:53 Uhr), in die Dressur. Dublin war das Pferd, mit dem Nicola Wilson 2021 Doppeleuropameisterin geworden war. Und leider auch das, mit dem sie 2021 in Badminton einen Sturz erlitt, der ihrer Karriere im Sattel ein Ende setzte.

William Coleman, Tamra Smith und Boyd Martin sind die drei in der Weltrangliste am höchsten rangierten Vielseitigkeitsreiter aus den USA. Alle drei haben Kentucky im Terminplan. Tamra Smith und der Loredano-Sohn Mai Baum (15:12 / 21:12 Uhr) werden am Donnerstag in der Dressur zu sehen sein, William Coleman und Boyd Martin satteln gleich zwei Pferde und werden deshalb an beiden Tagen in der Dressur an den Start gehen. Am Donnerstag zeigt Boyd Martin Contessa (v. Contender-Esteban xx; um 14:18 / 20:18 Uhr) und William Coleman zeigt als letzter Starter des ersten Tages Off the Record (v. Arkansas-ARD Ohio; um 16:33 / 22:33 Uhr). Am Freitag sitzt Boyd Martin dann im Sattel von dem Trakehner Tsetserleg TSF (v. Windfall-Buddenbrock; um 13:40 / 19:40 Uhr) und William Coleman macht den Abschluss mit dem Chin Champ-Sohn Chin Tonic (16:03 / 22:03 Uhr).

Startzeiten im Gelände am Samstag

Am Samstag, um 13:20 Uhr Ortszeit (19:20 Uhr), wird das Gelände mit dem ersten Ritt eröffnet. Die weiteren Reiter folgen dann im vier Minuten-Takt. Die Favoriten und deutschen Reiterinnen werden nach folgendem Zeitplan starten:

13:44 (19:44) Uhr Boyd Martin mit Contessa

13:52 (19:52) Uhr Alina Dibowski mit Barbados

14:00 (20:00) Uhr Sandra Auffarth mit Viamant du Matz

14:04 (20:04) Uhr Tamra Smith mit Mai Baum

14:16 (20:16) Uhr Tom McEwen mit JL Dublin

14:36 (20:36) Uhr William Coleman mit Off the Record

14:48 (20:48) Uhr Yasmin Ingham mit Banzai du Loir

15:00 (21:00) Uhr Boyd Martin mit Tsetserleg TSF

15:56 (21:56) Uhr William Coleman mit Chin Tonic

Hier finden Sie die Startzeiten aller Teilnehmer des Kentucky Three-Day Event. Zu beachten ist die Zeitverschiebung von sechs Stunden, die der Veranstaltungsort hinter der deutschen Zeit liegt.

