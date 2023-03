CCI5* Kentucky: Weltmeister-Paar, Sandra Auffarth und Alina Dibowski auf der Startliste

Nur noch wenige Wochen, dann findet der CCI5*-L im Kentucky Horse Park statt. Die Teilnehmerliste ist nun online. Unter anderem mit dabei: Sandra Auffarth und Alina Dibowski.

Zwei deutsche Paare finden sich derzeit auf der Starterliste des CCI5*-L in Kentucky: Sandra Auffarth mit Viamant du Matz und Alina Dibowski auf Barbados. Für beide Paare wird es das erste Fünf-Sterne-Event. Wobei Sandra Auffarth bereits Fünf-Sterne-Erfahrung hat, nur mit einem anderen Pferd.

Als Sandra Auffarth zum letzten Mal eine Fünf-Sterne-Prüfung geritten ist, hieß es noch CCI4* und sie saß im Sattel ihres langjährigen Erfolgspferdes Opgun Louvo. Mit ihm wurde sie 2011 Zweite in Luhmühlen und 2013 Vierte in Badminton. Danach konzentrierten die beiden sich auf ihre Championatseinsätze.

Für Auffarths Diamant de Semilly-Sohn Viamant du Matz wird es eine Fünf-Sterne-Premiere. Wie seinerzeit Opgun Louvo ist auch „Mat“ ein französischer Fuchs, der jung zu Sandra Auffarth kam und von ihr von Grund auf ausgebildet wurde.

Mittlerweile haben sie zusammen einmal Olympische Spiele, zwei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft bestritten. Letztes Jahr gehörten sie zur Goldmannschaft bei der WM in Pratoni del Vivaro. Ein weiterer großer Erfolg war der Sieg beim CCIO4*-S in Aachen letztes Jahr.

Alina Dibowski und Barbados sind buchstäblich zusammen in den Sport hineingewachsen. Der heute 14-jährige Barbados ist ein polnischer Warmblüter. Sein Vater ist der westfälische Monsieur X-Fortissimo-Sohn Moravia, seine Mutter eine Vollblutstute. Barbados kam jung zur Familie Dibowski und wurde anfangs auch noch von Alinas Vater, Mannschaftsolympiasieger Andreas Dibowski, auf Turnieren geritten. Seine größten Erfolge verbuchte der deutlich blutgeprägte Braune aber mit Alina.

Viermal waren sie bei Nachwuchseuropameisterschaften am Start. 2018 gewannen sie Bronze mit der Junioren-Equipe (Rang sieben im Einzel). 2021 wurde es Mannschaftsgold bei der U21-EM (Einzel Achte). Letztes Jahr gaben die beiden dann ihr Championatsdebüt bei der WM in Pratoni del Vivaro. Dort wurden ihnen 15 Strafpunkte für eine „Missed Flag“ angekreidet, aber ansonsten hinterließen sie einen tadellosen Eindruck.

Den bestätigten sie vergangenes Wochenende auch bei ihrem Saisoneinstieg in Luhmühlen, wo sie Vierte im CCI3*-S wurden. Nun also der Flug über den großen Teich nach Kentucky.

Die Konkurrenz

Naturgemäß machen die US-Paare das Gros der Starter in Kentucky aus. Aber auch aus England wollen sich wieder einige Paare auf den Weg machen. Allen voran die beiden Weltmeister, Yasmin Ingham und Banzai du Loir.

Aber auch Mannschaftsolympiasieger Tom McEwen ist dabei, genannt mit JL Dublin. 2021 war der heute zwölfjährige Holsteiner Diarado-Sohn der Held der Europameisterschaften in Avenches, als er unter Nicola Wilson mit seinem Dressurergebnis Doppelgold holte. 2022 ging er in Badminton seine erste Fünf-Sterne-Prüfung mit seiner erfahrenen Reiterin. Das Turnier endete bekanntermaßen tragisch. JL Dublin wird seither von Tom McEwen geritten, während Nicola Wilson sich in Zukunft aufs Trainieren verlegt.

Weitere Paare aus dem Mutterland der Vielseitigkeit auf der derzeitigen Starterliste sind zum Beispiel Oliver Townend mit Tregilder, der 2021 Siebter beim CCI5*-L in Bicton war. Der 13-jährige Britische Sportpferde-Wallach steht allerdings auch auf der Starterliste für Badminton.

Dann hat Zara Tindall mit Class Affair genannt, und William Fox-Pitt plant, die elfjährige Oldenburger Stute Grafennacht v. Grafenstolz an den Start zu bringen, Vierte der Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde 2019 und noch ohne Fünf-Sterne-Erfahrung.

Aus den USA sind die bekannten Größen am Start: Phillip Dutton, William Coleman, Boyd Martin usw.

Die vollständige Starterliste des CCO5* in Kentucky finden Sie hier.