Strzegom: Calvin Böckmann Sechster in der langen Vier-Sterne-Prüfung und Siege für Wahler und Klimke

Das zweite Vielseitigkeits-Wochenende in Strzegom wurde zum Erfolg für die deutschen Buschis. Der 21-Jährige Calvin Böckmann konnte sich über seinen bisher größten Erfolg in einer langen Vier-Sterne-Vielseitigkeit freuen, auf Drei-Sterne-Niveau siegten Christoph Wahler und Ingrid Klimke. Der Sieg im CCI4*-L ging an die Niederlande.

Und zwar an Merel Blom, eine 36-jährige Niederländerin, die ihre Nation schon bei diversen Championaten vertreten hat wie zuletzt bei Olympia 2021 in Tokio und bei den Europameisterschaften in Avenches 2021. Gesattelt hatte sie für die lange Vier-Sterne-Prüfung den Anglo Araber Vesuve d’Aveyron, der derzeit das beste Pferd in Bloms Stall sein dürfte. Der 14-jährige Wallach ging unter Blom erstmals im Jahr 2019 international an den Start. Bis April 2022 saß dann die Junge Reiterin Bjinse Venderbosch im Sattel des Jaguar Mail-Sohns, bestritt auch die Europameisterschaften mit ihm. Seitdem Merel Blom die Zügel wieder übernommen hat, platzierte sich Vesuve d’Aveyron in allen Prüfungen, bis auf die zwei Nationenpreise, bei denen sie am Start waren, immer unter den besten Zehn. In Strzegom sollte es am letzten Wochenende sogar für ganz vorne reichen.

Nach der Dressur lag das Paar noch an sechster Stelle, der Anglo Araber Vesuve d’Aveyron schaffte es aber als einziges Pferd des Starterfeldes, im Gelände fehlerfrei und in der Zeit zu bleiben. Damit lagen Blom und ihr Wallach vor dem abschließenden Springen in Führung. Und dort bewiesen sie Nervenstärke, denn nur 0,5 Strafpunkte trennten Blom und ihren Wallach von dem Zweitplatzierten. Aber Vesuve d’Aveyron ließ sich auch im Parcours nichts zu Schulden kommen und sicherte damit das Endresultat von 35,7 Punkten. Es ist der erste Sieg in einer langen Vier-Sterne-Prüfung für den Jaguar Mail-Sohn.

Das Nachsehen hatte Peter T. Flarup aus Dänemark und sein ebenfalls dänisches Pferd, Fascination v. Favorit Ask. 36,2 Punkte lautete das Gesamtergebnis dieses Paares. Für Spanien ritt Esteban Benitez Valle die spanisch gezogene Anglo Araber Stute Ultrera AA auf Rang drei (41,9 Punkte).

Bestergebnis für Calvin Böckmann im CCI4*-L

Bester Deutscher war Calvin Böckmann, der sich mit seinem zwölfjährigen Wallach The Phantom of the Opera trotz eines Abwurfes im Parcours noch einen Platz vorarbeiten konnte auf Rang sechs. 51,5 Punkte lautete das Endresultat für den 21-jährigen Reiter und seinen Quo Vados-Sohn, es ist die bisher beste Platzierung auf diesem Niveau für sowohl Reiter als auch Pferd.

Jérôme Robiné konnte sich mit seinem 15-jährigen Wallach Brave Heart nach einer Dressurprüfung, die die beiden schon deutlich besser gezeigt haben, und einer Geländerunde mit Zeitfehlern durch das Springen mit einem Abwurf und 0,4 Punkten für Zeitüberschreitung noch an zehnter Stelle platzieren.

Christoph Wahler siegt im CCI3*-L

Erste lange Drei-Sterne-Prüfung, erster Sieg: Das gelang Mannschaftsweltmeister Christoph Wahler mit dem elfjährigen Wallach D’Accord in Strzegom. Der Hannoveraner Diarado-Sohn führte das Feld vom Fleck weg an und gewann schlussendlich mit seinem Dressurergebnis von 30,0 Punkten.

Ähnlich erfolgreich lief es für Reitmeisterin Ingrid Klimke, die im CCI3*-S die Askari-Tochter Asha P an den Start brachte. Auch diesem Paar gelang ein Start-Ziel-Sieg mit dem Endergebnis, das sich nur aus der Wertung für die Dressurprüfung ergab: 25,5 Punkte. Die zwölfjährige DSP-Stute ist erst seit dem Frühjahr nach drei Jahren Pause wieder auf Turnier unterwegs. Zweiter wurde hier Felix Etzel mit dem Trakehner Hengst Polartanz (28,1 Punkte), gefolgt von Sophie Leube mit ihrem Weltmeister von 2020, Sweetwaters Ziethen, ebenfalls ein Trakehner Hengst. Hier schlugen am Ende 28,8 Punkte zu Buche, bei allen Paaren auf dem Treppchen war das Dressurergebnis das Endergebnis.

Alle Ergebnisse des zweiten Vielseitigkeitswochenendes bei den Strzegom Horse Trials 2023 finden Sie hier.

