Fünf neue Dressur- und zwölf Springhengste fürs KWPN

In Ermelo fand gerade die Frühjahrsleistungsprüfung für die vor wenigen Wochen gekörten KWPN-Hengste statt. Insgesamt 17 Youngster haben nun die Zuchtzulassung.

35 Tage lang waren die Junghengste in Ermelo auf ihr Talent und ihren Charakter hin getestet worden. Bei den Springhengsten hatten sich 13 Hengste für die Abschlussprüfung empfohlen. Angetreten sind jedoch nur zwölf. Wie horses.nl berichtet, fiel Luigi vd Zeijerweg (v. Luigi d’Eclips-Nabab de Reve, Z.: J.R. Krijthe, Stal Brouwer) aus. Er bekam eine Kolik und musste in der Klinik behandelt werden.

Die meisten Punkte sammelten zwei Vierjährige: On The Spot v. Diamant de Semilly-Cornet Obolensky (Z.: Jan und Willem Greve) und Boston VDL v. Baltic VDL-Zirocco Blue (Z.: Gestüt VDL). Bei On The Spot waren es 88,5 Zähler, bei Boston VDL 87,5.

Bester Dreijähriger war Prophet v. Gaspahr-Voltaire mit 86 Punkten. Unter dem Namen Popino-Laurus war der von Jan Hoppenbrouwers in Weert gezogene Hengst bei der Körung prämiert worden und wechselte im Anschluss über die Auktion in den Besitz seiner heutigen Eigentümer, Parco Sport Horses Est.

Dressurhengste

Bei den Dressurhengsten waren neun Hengste angetreten, die letzte Hürde auf dem Weg zur Eintragung in Gestalt der Abschlussprüfung nahmen dann noch fünf, vier davon mit 80 Punkten und mehr, also einem durchschnittlichen „gut“.

Die Höchstpunktzahl erzielte der Schimmel Pernod RS2 v. Tørveslettens Sylvester-Negro aus der Zucht von RS2 Dressage. 85,5 Punkte schlugen am Ende für ihn zu Buche. Auch Pernod war Prämienhengst der Körung, damals allerdings noch als Prisco RS2. Sein Vater, ein Sezuan-Sohn, ist ein weiterer Nachkomme der Grand Prix-Stute Stamina v. Stedinger, die einst unter Andreas Helgstrand ging. Andere bekannte Nachkommen der Stute sind Titanium von Marieke van der Putten und die gestern in Hagen Drittplatzierte der Louisdor-Preis Quali, Sunshine.

Die zweitbeste Prüfung lieferte Pantheon v. Hermès-San Remo (Z.: Thijs Schaap). Er kam auf 84,5 Punkte.

Laut KWPN seien Schritt und Arbeitseinstellung Merkmale gewesen, die bei allen Hengsten positiv auffielen.

Die neuen KWPN-Hengste in der Übersicht finden Sie hier.