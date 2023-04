Marlon Zanotellis Harwich VDL an Geir Gulliksen, Grand Slam für Paris

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Brasiliens Marlon Zanotelli seine beiden besten Pferde nach Norwegen abgegeben hat. Denen folgt nun Nachwuchspferd Harwich VDL.

Edgar M und Like a Diamond van het Schaeck waren die Pferde, mit denen Marlon Zanotelli in den vergangenen Jahren bei fast allen Championaten am Start war. Vor wenigen Tagen hieß es, sie gehen zurück zu ihren norwegischen Besitzern.

Nun meldet Zanotelli auf seiner Instagram-Seite, dass auch der elfjährige KWPN-Hengst Harwich VDL nach Norwegen wechselt, und zwar in den Stall Gulliksen. Als Besitzer sind bei der FEI bislang noch die Züchter eingetragen, das VDL-Stud.

Zanotelli: „Ich möchte mich einfach bei Harwich VDL für alles bedanken, was er für mich getan hat, und auch beim Gestüt VDL für ein fantastisches Pferd mehr, das zu reiten ich die Chance hatte. Ich hoffe, dass Geir Gulliksen ihn genauso genießen kann wie ich und dass sie weiter im großen Sport erfolgreich sind.“

Harwich VDL ist ein elfjähriger Sohn des Arezzo VDL aus einer Mutter v. Darco-Galoubet A. Der Brite James Billington hat ihn in den Sport gebracht und ritt ihn unter anderem fünfjährig auf Rang acht bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde. Billington stellte den Fuchs sehr erfolgreich bis 1,45 Meter vor, platzierte ihn aber auch in 1,55/1,60 Meter-Springen. Den sportlichen Durchbruch hatte Harwich dann aber mit Zanotelli, der ihn Ende 2021 übernahm.

Sie platzierten sich unter anderem in Aachen und Hickstead, wo sie erstmals auch zum brasilianischen Nationenpreisteam gehörten. Den ersten Großen Preis gewannen sie Ende des Jahres im norwegischen Lillestrøm. Der zweite folgte vor wenigen Wochen in Arezzo, wo sie bei der Toscana Tour die grüne Saison eingeläutet haben. Das war die letzte gemeinsame Prüfung der beiden.

Mit Grand Slam nach Paris

Nun hat das VDL Stud eine Planänderung für die Saison bekannt gegeben. Eigentlich wollten sie ihren zwölfjährigen BWP-Hengst Grand Slam v. Cardento-Heartbreaker-Mr. Blue den Züchtern in Mai und Juni im Frischsameneinsatz anbieten. Doch nun werden sich Zanotelli und Grand Slam hundertprozentig auf den Sport konzentrieren. Das Ziel ist hoch gesteckt: „Grand Slam springt mit Marlon Zanotelli nun auf höchstem Niveau und zusammen peilen wir die Olympischen Spiele in Paris an.“

TG-Samen stehe aber zur Verfügung.

