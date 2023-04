Alina Dibowski und Barbados gewinnen CCI4*-S in Strzegom, Auffarth Zweite, Jung Fünfter

Die Strzegom Horse Trials bieten dieses Wochenende einigen Top-Paaren aus Deutschland den Einstieg in die ersten Vier-Sterne-Prüfungen der Saison. Michael Jung verlor seine Führung nach Dressur und Springen im Gelände. Profitieren konnte davon vor allem Alina Dibowski mit ihrem Wallach Barbados. Sie sicherten sich den Sieg vor Sandra Auffarth und Viamant du Matz.

Der abschließende Gelände-Tag in Strzegom bot einiges an Spannung für Zuschauer wie auch für die Teilnehmer. Michael Jung und sein Toppferd Chipmunk waren angereist und hatten nach Dressur und Springen die klare Führung inne mit nur 24,5 Punkten, die sich nur aus der Dressurprüfung ergeben hatten. Mit seinem zweiten Pferd Kilcandra Ocean Power, der sich ja im Winterhalbjahr auch in der Halle beweisen konnte, hatte Jung nach der Dressur an dritter Stelle gelegen (29,9) und sich nach fehlerfreier Runde im Parcours auf Platz zwei vor dem abschließenden Gelände vorarbeiten können.

Der nun 14-jährige polnische Wallach Barbados hatte derweil unter Alina Dibowski ein Ergebnis von 31,3 Punkten in der Dressur erzielt. Das ging schon mal besser, die beiden rangierten damit an achter Stelle nach der Dressur und bekamen im Springen zwar keinen Abwurf, aber 0,4 Punkte für Zeitüberschreitung dazu. Damit hatten sie sich zwischenzeitlich aber bereits auf Platz fünf vorkämpfen können. Bei Sandra Auffarth und Viamant du Matz vergaben die Richter 30,1 Punkte für die Dressuraufgabe (Platz sechs). Bei denen blieb es auch nach dem Springen, womit sie als Vierte ins Gelände starteten.

Rangierung im Gelände umgeworfen

Das abschließende Gelände sollte aber nochmal einiges ändern in der Ergebnisliste. Und es schien es in sich zu haben, denn nicht ein einziges der insgesamt 27 Paare blieb im Gelände strafpunktfrei. Michael Jung erwischte nicht den besten Tag mit seinen vierbeinigen Schützlingen. Mit Top-Pferd Chipmunk bekam er 20 Strafpunkte, als der Contendro I-Sohn an Hindernis 6 ins Rutschen geriet. Jung musste nochmal neu anreiten, sodass weitere 28,4 Punkte für Zeitüberschreitung zum Ergebnis hinzukamen. Damit waren die beiden weit abgeschlagen vom Rest. Kilcandra Ocean Power kam auf 15,6 Zeitstrafpunkte im Gelände. Das bedeutete am Ende Platz fünf mit 45,5 Punkten.

Alina Dibowski und Barbados mit größtem Erfolg bisher

Somit reichte es zum knappen Sieg für Alina Dibowski und ihren Moravia-Sohn Barbados. Die beiden kamen nach 6.30 Minuten ins Ziel der Geländestrecke und mussten dafür acht Zeitstrafpunkte in Kauf nehmen. 39,7 Punkte lautete ihr Endergebnis. Es ist der erste Sieg in einer internationalen Kurz-Prüfung auf Vier-Sterne-Niveau überhaupt für sowohl Pferd als auch Reiterin. Ein Meilenstein für das Paar, das letztes Jahr sein erstes Championat bei den Senioren bestritt und dort Platz 45 in der Einzelwertung belegte. Mit dem heutigen Sieg dürften sie ein weiteres Ausrufezeichen in Richtung des Bundestrainers senden – für die anstehende Saison mit den Europameisterschaften als Höhepunkt.

Nur wenig schlechter lief es auf der Geländestrecke für Sandra Auffarth und ihren ebenfalls 14-jährigen Wallach Viamant du Matz. Ihre Uhr zeigte 6.35 Minuten bei Überqueren der Ziellinie im Cross. Das bedeutete umgerechnet zehn Zeitstrafpunkte. Mit 40,1 Punkten landete das Paar knapp hinter Dibowski und Barbados auf dem zweiten Platz. Dritte wurde Wiktoria Kaup aus dem Land der Gastgeber. Die Polin ritt den DSP-Wallach Quintus v. Quaterman und kam auf insgesamt 41,4 Punkte. Peter T. Flarup aus Dänemark wurde mit dem Favorit Ask-Sohn Fascination Vierter mit 45,5 Punkten.

In der kurzen Drei-Sterne-Prüfung könnte Alinas Vater Andreas Dibowski noch das Wochenende perfekt machen. Dort geht es am Sonntag ab 10 Uhr los mit dem abschließenden Springen. Derzeit ist Dibowski mit Cristallik Vierter, Johannes Hayessen rangiert mit By My Side an fünfter Stelle. Michael Jung hörte mit Banderas, einem Vollbruder zu Barbados, und auch mit Wild Wave im Gelände des CCI3*-S nach der Hälfte auf. Das sei aber auch so der Plan gewesen, berichtet der Mannschaftsweltmeister in den sozialen Medien.

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom CCI4*-S der ersten Strzegom Horse Trials 2023.