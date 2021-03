Springreiterin Sophie Hinners zieht es von den Niederlanden nach Dagobertshausen

Neue berufliche Herausforderungen warten auf die 23-jährige Springreiterin Sophie Hinners aus Vierden. Sie zieht um nach Dagobertshausen. Bis dato hatte sie knapp drei Jahre lang im Handels- und Ausbildungsstall Hendrix in Baarlo, nahe Venlo, in den Niederlanden gearbeitet.

In Dagobertshausen trifft die 23-Jährige auf ihren Lebensgefährten Richard Vogel, der sich ja dort gemeinsam mit David Will selbstständig gemacht hat (St.GEORG besuchte das vielversprechende Duo Anfang des Jahres, das Ergebnis können Sie in Ausgabe 02/2021 nachlesen!).

Den Umzug gab ihr bisheriger Arbeitgeber auf Instagram bekannt. Dort wurde Sophie Hinners als eine große Bereicherung in jeder Hinsicht bezeichnet. „Ihr Talent, ihre Arbeitsmoral und ihre Persönlichkeit sind außergewöhnlich“, erklärte der Stall Hendrix in den sozialen Medien.

Nun folgt also der nächste Schritt in der Karriere der 23-jährigen Amazone. Mit ihr kehrt ein U25-Springsporttalent zurück nach Deutschland, das zuletzt einige Wochen in Oliva Nova unter anderem mit dem nun 13-jährigen Wallach Vittorio im Parcours unterwegs war. 2019 hatte sie ebendieser Valentino-Sohn zur Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften im Springreiten in der Konkurrenz der Damen getragen.

Hierzulande hatte man Sophie Hinners zuletzt beim Finale des U25-Springpokals in Riesenbeck beobachten können. Dort war sie im Sattel von Hendrick’s Dritte geworden, hinter Finja Bormann mit Clippo und Niklas Betz mit Contan.