Stehende Ovationen für Showi in der Frankfurter Festhalle

Gestern Abend hat die Frankfurter Festhalle mit stehenden Ovationen ein ganz besonderes Pferd verabschiedet: Showtime FRH, ein exemplarisches Beispiel dafür wie gute Ausbildung aus einem Sein-Licht-unter-den-Scheffel-Steller einen Strahlemann gemacht hat. Einen Eindruck davon, wie sehr er die Menschen begeistert hat, konnte man sich gestern in der Frankfurter Festhalle machen.

The Show Must go on, das war Freddy Mercurys letzter großer Hit. Damit hat sich der Queen-Frontman von der Öffentlichkeit verabschiedet. Ein großartiger Künstler, ein Klassiker. Er war nicht nur Entertainer, er war ein grandioser Musiker. Wie passend dieser Song für ein Pferd wie Showtime ist! Denn der Sandro Hit-Sohn verkörpert wie kaum ein zweiter, warum der klassische Weg der richtige für die Pferdeausbildung ist. Denn ohne Reitmeisterin Dorothee Schneider, die mit Können, Liebe und Geduld aus dem schüchternen Showi einen Showmaker gemacht hat, wäre Showtime womöglich in der Versenkung verschwunden. Doch die beiden haben sich gesucht und gefunden und wurden eines der besten Paare der Welt.

Was die beiden so besonders gemacht hat, hat Chefredakteur Jan Tönjes an dieser Stelle noch einmal Revue passieren lassen.

Gestern Abend hieß es nun Abschied nehmen für die vielen Showi-Fans aus dem ganzen Land. The Show must go on war seine Kür, dazu hat er gestern Abend in der Frankfurter Festhalle ein letztes Mal vor Publikum getanzt. Ein letztes Mal demonstrierte er einem verzauberten Publikum seine einzigartige Passage. Wie ein König. Als ein „feierliches auf die Richter zu passagieren“ beschrieb es Bundestrainerin Monica Theodorescu. 17-jährig ist der Wallach nun. Er präsentierte sich topfit, „im Lack“, bestens bemuskelt und gehfreudig wie eh und je. Als Dorothee Schneider zur zweiten Grußaufstellung ihrer improvisierten Kür aufmarschiert war, erhoben die Menschen sich von ihren Plätzen. Mit stehenden Ovationen feierten sie dieses großartige Paar. Minutenlang.

Dann war es Zeit zu danken. Natürlich waren auch Showtimes Besitzerinnen vor Ort, die Schwestern Gabi Kippert und Eva-Maria Mann, inzwischen enge Freunde von Dorothee Schneider und ihrem Mann Jobst Krumhoff. Gabi Kippert: „Doro, wir sind so stolz auf dich – auf dich, Showtime und dieses tolle Team. Ich danke dir …“ Bei den letzten Worten brach ihr die Stimme.

„Zwei olympische Goldmedaillen sind kein Zufall“, brachte Bundestrainerin Monica Theodorescu die Karriere des Paares auf den Punkt. Und Dorothee Schneider? Die musste sich erstmal sammeln. Dann ergriff sie das Mikrofon:

„Liebes Publikum hier in Frankfurt. Im Moment habe ich eine Heulpause eingelegt. Das Wort, das mir heute am wichtigsten ist, ist Dankbarkeit. Ich bin so dankbar. In erster Linie für Showtime, der 14 Jahre mit mir getanzt ist und nun zuhause mit mir weitertanzen wird. Dankbarkeit auch für Gabriele Kippert und Eva-Maria Mann. Ihr habt mich immer unterstützt, auch wenn es mal schwierig geworden ist. Das ist alles nur möglich durch euch. Dank an meinen Mann, der mir den Rücken freigehalten hat und Dank an alle Menschen, die uns immer unterstützt und an dieses Pferd geglaubt haben. Vielen Dank!“

Sie brach ab zu einer Ehrenrunde. Eine letzte Passage zu „A Question of Honour“, ein letztes Winken. Dann war die Show zu Ende.

Showtime, wir werden dich vermissen! Aber dir wird es an nichts fehlen. Du wirst deinen Menschen und besonders deiner Freundin Doro weiter jeden Tag Freude bereiten – wenn sie morgens aus der Haustür tritt und von dir begrüßt wird, wenn sie abends vor Feierabend die letzten Möhren verteilt, wenn sie dich morgens als ersten reitet.

Wir wünschen dir einen wunderbaren Lebensabend in Framersheim und sagen auch: Danke, Showi!

