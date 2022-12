Tränenreiche Verabschiedung von Clooney

Was für ein Tag für Martin Fuchs heute in Genf! Denn vor der wichtigsten Prüfung des Wochenendes, wo er quasi als Titelverteidiger antrat, stand noch ein wichtiger Punkt auf dem Turnierprogramm.

Denn vor der Entscheidung im Rolex Grand Prix wurde heute Martin Fuchs Superstar Clooney verabschiedet – wie Martin Fuchs sagt: „das Pferd meines Lebens“. Und das ganz sicher nicht nur wegen der unzähligen Erfolge, die Martin Fuchs mit dem westfälischen Schimmel v. Cornet Obolensky aus der Zucht des ehemaligen Vermarktungsleiters beim Pferdestammbuch, Bernd Richter, hatte.

Clooney machte Fuchs zum Europameister und zum Vize-Weltmeister. Er gehörte mit zum Team, das der Schweiz mit der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2015 die Olympiaqualifikation sicherte. Er gewann in Genf und brillierte auf der ganzen Welt. Bis er sich im Urlaub nach den Olympischen Spielen in Tokio auf der Weide die Schulter brach.

Was folgte, war ein für alle Seiten bange Zeit des Wartens, Hoffens und Kämpfens. Mehr als einmal hat Fuchs gesagt, dass Clooney es vor allem seiner eigenen Cleverness verdankt, dass er tatsächlich wieder so fit wurde, dass er nun seine Rente auf der Weide verbringen kann.

Aber heute wurde erst nochmal Adieu vor seinem Publikum gesagt. Vor Clooneys Box in Genf hing ein Schild: „Welcome back, Champion!“ Auch wenn er da als ungeschorener Rentner inmitten von lauter Hochleistungssportlern stand, er wird immer ein Champion sein. Für seine Fans, aber auch für seine Menschen.

Martin Fuchs: „Es war ein unglaublicher Tag. Danke an Clooney und danke an Leone Jei. Und danke an euch alle hier in Genf, ihr seid mein Lieblingspublikum und habt diesen Tag unvergesslich gemacht.“

Dass Martin Fuchs im Sattel von Clooney eine Ehrenrunde im Galopp vor großem Publikum drehen konnte, hat nicht nur ihn zu Tränen gerührt, sondern die gesamte Halle. Besonders natürlich diejenigen, die mit diesem besonderen Schimmel zu tun hatten – Pfleger Sean Vard, nicht zu vergessen auch Pferdebesitzer Luigi Baleri, der keine Kosten und Mühen gescheut hat, um den Schimmel zu retten. Passend auch, dass Jana Wargers in Genf war und mitritt. Sie war es nämlich, die Clooney ausgebildet und ihm einen perfekten Start ins Sportlerleben ermöglicht hat, ehe die Familie Fuchs den Schimmel entdeckte.

Das war nun endgültig Clooneys letzter großer Auftritt. Für ihn geht es nun zurück in die Normandie, wo er einen tollen Rentnerplatz hat und sein Leben auf der Weide genießt. Und wenn sein Reiter ihn besucht, machen sie einen Ausritt zum Strand.