Video: Laura Graves‘ neuer Verdades?

Mit dem KWPN-Wallach Verdades gehörte Laura Graves über Jahre zu den besten Dressurpaaren der Welt. Nach dessen Verabschiedung wurde es still um die US-Reiterin. Nun gewann sie einen nationalen Prix St. Georges auf einem vielversprechenden Nachwuchspferd.

Dabei handelt es sich um den neunjährigen westfälischen Wallach SenSation, ein Sohn des Warendorfer Landbeschälers Sunday aus einer Mutter, die vom Celler Aushängeschild Dancier abstammt. Alfons Bergjohann hatte den Rappen gezogen. Seit gut zwei Jahren steht er zur Ausbildung bei Laura Graves. Zuvor war er fünf- und sechsjährig US-Jungpferdechampion gewesen. Diese Saison hatte er seine ersten internationalen Auftritte in der kleinen Tour. Im April stellte Laura Graves ihn in Ocala vor und wurde Zweite im Prix St. Georges (72,353 Prozent) und Vierte in der Intermédiaire I (68,431). Gestern gab es nun den ersten Sieg.

Die beiden sind beim US Dressage Festival of Champions – einem nationalen Turnier – in der kleinen Tour am Start. Den Prix St. Georges haben sie schon mal gewonnen. 75,117 Prozent gab es von den Richtern. Zweiter wurde Championatsreservist Nick Wagman auf dem zehnjährigen Florencio-Sohn Heatcliff (73,529) vor Emily Miles und dem achtjährigen Hannoveraner Daily Show v. Danciano, der übrigens von Ex-Springbundestrainer Kurt Gravemeier gezogen worden war. Er kam auf 71,646 Prozent.

Den Ritt von Laura Graves und SenSation kann man sich hier noch einmal ansehen.

Alle Ergebnisse des Turniers finden Sie hier.

Für Laura Graves könnte das Pferd die Chance auf die Rückkehr in den großen Sport sein. Sie war ja mit dem KWPN-Wallach Verdades jahrelang nicht nur bestes US-Paar, das unter anderem auch Silber bei den letzten Weltreiterspielen in Tryon gewann, sondern gehörte mit ihm zu den besten Dressurpaaren der Welt. Bis dahin ist der Weg noch weit mit Sensation. Aber dass der Wallach ein großes Talent ist, dürfte feststehen.

Laura Graves textete dazu in ihrer Instagram-Story: „Guter Junge heute gegen starke Konkurrenz!“ Sie sei dankbar für die viele Hilfe, die sie momentan hat, denn die brauche sie insbesondere jetzt, wo sie ja ein Baby hat, das ebenfalls auf seine Kosten kommen möchte.