Viktoria Laufkötter folgt auf Fritz-Otto Erley als Leiterin Turniersport bei der FN

Friedrich, „Fritz“, Otto-Erley wird seinen Posten als Leiter der Abteilung Turniersport bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 2023 abgeben. Auf ihn folgt mit der 40-jährigen Viktoria Laufkötter eine Pferdefrau, die schon seit 2006 für die FN tätig ist.

Viktoria Laufkötter bekam den Reitsport in die Wiege gelegt. Sie ist Tochter einer Züchterfamilie und war selbst schon in Springen bis zur Klasse M** erfolgreich. Laufkötter ist nicht nur mit den verschiedenen Aspekten in Pferdesport und -zucht gut vertraut, auch die Strukturen innerhalb des Verbandes der FN kennt sie schon seit einigen Jahren.

Nach ihrem Studium der Pferdewissenschaft begann Viktoria Laufkötter im Jahr 2006 ihre Karriere bei der FN als Mitarbeiterin im Marketing des FNverlags. In diesem Team war sie maßgeblich an der Realisation der Internetplattform FN-erfolgsdaten beteiligt. 2014 verschlug es Laufkötter dann in den Bereich Zucht. Dort organisiert sie seitdem federführend die Hengstleistungsprüfungen.

Sie selbst ist Trainerin B und als Richterin auch auf Turnieren in Springprüfungen bis zur schweren Klasse tätig. So kommt es, dass sie neben ihrem Hauptberuf häufig am Richtertisch Platz nimmt. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied beim Kreisreiterverband Warendorf.

Otto-Erley geht in Ruhestand

Fritz Otto-Erley übergibt sein Amt Anfang 2023 an Laufkötter und hatte dann selbst 35 Jahre lang den Posten als Leiter der Abteilung Turniersport und -fahrsport inne. Der heute 64-jährige, der unter anderem die Digitalisierung des Turniersports mit vorangetrieben hat, wird sodann in Ruhestand gehen.