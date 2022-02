WBO-Initiator und Grand Prix-Richter Klaus Harms feiert 85. Geburtstag

Der sich für den Pferdesport und in besonderem Maße für den Breitensport engagierende Ostwestfale und ehemaliges Mitglied des Vorstands Sport und DOKR der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wird heute, am 18. Februar, 85 Jahre alt.

Der in Wilhelmshaven aufgewachsene Klaus Harms zog im Alter von zehn Jahren in den Raum Bielefeld und Versmold und verbrachte seine Kindheit in der ländlichen Nachkriegszeit, die in seiner Freizeit vor allem durch die Mannschaftsreiterei geprägt war. Seither hatte der Breitensport einen besonderen Platz im Herzen von Klaus Harms und sein Engagement im FN-Ausschuss Freizeit- und Breitensport begann im Jahr 1975. Zunächst als Mitglied, später als auch als Vorsitzender des Ausschusses Breitensport Westfalen war er maßgeblich an der Einführung der Wettbewerbsordnung (WBO) beteiligt.

Ab 1985, also gut zehn Jahre später, begann seine fast 30 Jahre anhaltende Mitarbeit bei den Persönlichen Mitgliedern der FN (PM). Später war der Ostwestfale vorwiegend als Sprecher und als Organisator von Veranstaltungen tätig. Ab dem Jahr 2000 gehörte er drei Jahre dem Vorstand der PM an.

Doch damit nicht genug, bis zu seinem 80. Geburtstag vor fünf Jahren arbeitete er als Dressur-Richter bis Grand Prix und war außerdem Ausbilder, Vorsitzender des Bünder Reitvereins und im Kreisreiterverband Herford sowie Präsidiumsmitglied des Pferdesportverbandes Westfalen und in der Deutschen Richtervereinigung. Sein Mantra als Richter formulierte er vor fünf Jahren gegenüber der Lokalzeitung Neue Westfälische so:

Die Neutralität ist die wichtigste Eigenschaft eines Richters.

Klaus Harms

Von 2005 bis 2013 widmete sich Harms erneut dem Breitensport und vertat die Interessen der Vereine und Betriebe im Vorstand des FN-Bereichs Sport und Deutsches Olympiade Komittee für Reiterei (DOKR). Für sein Engagement und seine Errungenschaften für den Reitsport in Deutschland wurden dem 85-Jährigen unter anderem das Deutsche Reiterkreuz in Gold und die Ehrennadel des Pferdesportverbandes Westfalen verliehen. St.GEORG wünscht alles Gute zum Geburtstag!

Janne Baumann