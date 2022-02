So Unique – nächstes Helgstrand-Pferd für Isabell Werth

Der ehemalige Bundeschampion So Unique hat den Stall gewechselt. Der Helgstrand-Hengst steht jetzt bei Isabell Werth.

So Unique – „in besten Händen“ schreibt Eva Möller auf ihrer Facebook-Seite. Die Reiterin aus Niedersachsen hat den Fuchs von Anfang an in Ausbildung gehabt. Unter ihr wurde So Unique Bundeschampion der Dreijährigen Hengste im Jahr 2018. Nun ist der Sezuan-Sohn aus der Zucht von Wilhelm Klausing ein weiteres Pferd von Helgstrand Dressage im Stall von Isabell Werth. Das hat Helgstrand Dressage gestern Nacht auf seiner Webseite veröffentlicht.

Werth: So Unique – ein „einzigartiges“ Pferd

Dort wird auch Isabell Werth zitiert: „Ich in sehr glücklich und dankbar, dass Madeleine (Winter-Schulze) dieses großartige, einzigartige Pferd für mich gekauft hat.“ So Unique – also „So einzigartig“ – stammt aus einem bekannten Hannoveraner Stutenstamm, aus dem schon Olympiapferde (Crisp, Ricky Mc Millan) hervorgegangen sind. Außerdem zählen der jetzt in Großbritannien erfolgreiche Flanell, sein Bruder Fats Domino/Fabienne Lütkemeier, der Vererber Scolari und viele andere Dressurpferde zu dieser Familie. Interessanterweise hatte sich der Züchter entschieden, den Sezuan-Donnerhall-Weltmeyer-Sohn rheinisch brennen zu lassen.

So Unique wurde in Verden gekört, wurde dreijährig Bundeschampion und gewann vierjährig unter Eva Möller das Pilotprojekt einer Prüfung für Vierjährige bei der Weltmeisterschaft junger Dressurpferde in Ermelo. Zuvor hatte er dreijährig die Hengstleistungsprüfung in Dänemark für sich entschieden.

Fünjährig ging So Unique, dessen Samen in Deutschland über die Station Paul Schockemöhle vertrieben wird, beim Bundeschampionat abermals an den Start. Die Einlaufprüfung gewann der Fuchs. Doch im Finale war die Harmonie zwischen Ausbilderin und Hengst dann nicht mehr ganz gegeben. Die beiden wurden Zehnte. Das war der bislang letzte Turnierauftritt des Sezuan-Sohns.

Isabell Werth ist nicht das erste Mal auf Shopping Tour bei Helgstrand gewesen. Vor kurzem hatte ihre Mäzenin Madelein Winter-Schulze den Toto jr. Sohn Majestic Taonga erworben. Außerdem steht Joshua v. Sezuan auch in Rheinberg.