Majestic Taonga von Helgstrand zu Isabell Werth

Isabell Werth hat ein neues großes Talent im Stall, den nun fünfjährigen KWPN-Hengst Majestic Taonga v. Toto Jr. aus dem Stall Helgstrand.

Wie Eurodressage berichtet, hat Madeleine Winter-Schulze die Hälfte der Anteile an dem fünfjährigen Majestic Tanoga erworben. Die anderen 50 Prozent bleiben bei Helgstrand, aber der KWPN-Hengst zieht um zu Isabell Werth. Wobei er derzeit noch auf der Deckstation der Familie Schult steht.

Majestic Taonga ist ein Sohn des Toto Jr aus einer Jazz-Hotline-Mutter. Er war Prämienhengst der KWPN-Körung 2020, hat aber nicht an der in den Niederlanden obligatorischen Leistungsprüfung teilgenommen und ist daher nicht fürs KWPN zugelassen. Wohl aber für die Dänische Warmblutzucht.

Bereits bei seiner Körung stand der Hengst im gemeinschaftlichen Besitz der Züchterin Willeke Bos (die unter anderem auch den Hengst All at Once bei sich stationiert hat) und Helgstrand Dressage. Er ging dann nach Dänemark und machte hier auch seine Leistungsprüfung.

Wie Isabell Werth gegenüber Eurodressage bestätigte, hat Madeleine Winter-Schulze nun die Hälfte der Anteile an dem Hengst erworben.