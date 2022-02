Jana Wargers und Chacco’s Lady gewinnen das wichtigste Springen des Tages bei der Sunshine Tour

Super Einstieg ins nächste Turnierwochenende der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera für Jana Wargers. Und nicht nur für sie.

Jana Wargers hat mit der zehnjährigen Oldenburger Chacco-Blue Tochter Chacco’s Lady aus der Zucht von Harm Wiebusch in den letzten Monaten diverse tolle Platzierungen gehabt. Vor Weihnachten hatten sie in Mexiko abgesahnt. Erst letztes Wochenende waren sie in einem 1,50 Meter-Springen mit Stechen bei der Sunshine Tour Zweite. Aber heute haben Wargers und die Dunkelfuchsstute zum ersten Mal ein Springen dieser Kategorie gewonnen.

In 28,76 Sekunden flogen sie durch Phase zwei des Parcours. Das bedeutete einen deutlichen Vorsprung vor Frankreichs Roger-Yves Bost mit dem Zangersheider Calvino Z-Sohn Cassius Clay VdV Z (29,43). An dritter und vierter Stellte standen dann wieder zwei deutsche Paare bzw. ein Paar mit zwei Pferden: Jens Baackmann ritt den zehnjährigen Nonstop-Sohn Nomanee in 29,56 Sekunden auf Rang drei. Seine Freundin Laura Klaphake reihte sich mit dem elfjährigen Diamant de Semilly-Sohn Davenport direkt dahinter ein (29,56).

Noch zwei weitere Schleifen gingen nach Deutschland. Marcel Marschall und Cartoon sprangen in 31,96 Sekunden auf Rang 13. Platz 15 wurde es für Katharina Offel und den ebenfalls zehnjährigen Emerald-Sohn Hearst (32,61).

Alle Ergebnisse der Sunshine Tour finden Sie hier.