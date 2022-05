Zur Feier des Grand Slam von Jessica von Bredow-Werndl und Dalera: Rabatt-Deal am 9. und 10. Mai

Deutsche Meisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften, Top Ten-Dressurfinale und Weltcup-Finale: Jessica von Bredow-Werndl gingen in den vergangenen Monaten die hochkarätigsten Dressurprüfungen, die es gibt. Und gewannen sie allesamt. Zur Feier dieses Erfolgs gibt es am 9. und 10. Mai einen Rabatt auf DressurFit® und Angebote des Aubenhausen Clubs.

Eine Wahnsinns-Leistung ist das, was Jessica von Bredow-Werndl und ihre nun 15-jährige Trakehner Stute Dalera v. Easy Game da in den vergangenen zwölf Monaten aufs Parkett gelegt haben. Sie brillierten national bei den Deutschen Meisterschaften und international bei den wichtigsten Prüfungen und Championaten, wo sie auch alle Einzelwertungen für sich entscheiden konnten.

Für Jessica von Bredow-Werndl noch immer ein fast „unglaublicher“ Erfolg, von dem sie aber auch genau weiß, dass das mit Daleras ganz eigenen Talenten und der Kommunikation zwischen ihr und Jessica von Bredow-Werndl zu tun hat: „Dalera macht so besonders, dass sie einen unglaublichen Charakter hat! Sie spricht regelrecht mit mir. Sie sagt mir genau, was sie braucht und ich hab gelernt, das zu verstehen und ihr auch zuzuhören. Im Umgang ist sie einfach das verschmusteste und liebevollste Wesen, das man sich vorstellen kann. Aber wenn es darauf ankommt, verwandelt sie sich zu einem Rockstar! Diese Kombination ist einfach unglaublich! Und jedes Mal wenn ich in ein Viereck einreite, weiß ich, dass sie ihr Bestes gibt und das ist ein unbeschreibliches Gefühl!“

Mit Pauken und Trompeten und einer Harmonie, die ihresgleichen sucht, verabschiedete sich das Paar vor einem knappen Monat mit dem Sieg im Weltcup-Finale von Leipzig in die Babypause. Jessica von Bredow-Werndl erwartet ihr zweites Kind. Aber sie ist sich sicher, dass sie mit Dalera so schnell wie möglich wieder angreifen will : „Klar, freue ich mich jetzt schon wieder, wenn wir gemeinsam auf Turniere fahren dürfen.“

Gebührend gefeiert wird der Grand Slam des Paares nun mit einem Rabatt von nicht weniger als 50 Prozent! Beim Aubenhausen Club gibt es diesen Rabatt auf alle Academy Online Kurse. Außerdem gilt er auch für DressurFit®. Der Rabatt gilt am 9. und 10. Mai, unbedingt vormerken!

Mehr Informationen unter www.aubenhausen-club.de/.