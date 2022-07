André Thieme und Chakaria: Formcheck vor der WM in Falsterbo? Hat perfekt geklappt!

Dem Bundestrainer müssen die beiden Europameister André Thieme und seine Chakaria längst nichts mehr beweisen. Aber man muss ja in Schwung bleiben, ehe in rund vier Wochen in Herning die Weltmeisterschaften auf dem Programm stehen. Den Schwung, den sie heute in Falsterbo gezeigt haben, mögen sie bitte beibehalten!