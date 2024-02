André Thieme Zweiter im Großen Preis von Ocala

Der 2021er Europameister André Thieme ist wieder in Florida unterwegs. Mit dabei hat er unter anderem Chakaria. Aber gestern im Großen Preis von Ocala war es ein anderes Pferd, das ihn zum Erfolg trug.

Dieses Wochenende wurde bei den Ocala Winter Classics national gesprungen. Der Große Preis war trotzdem mit 75.000 US-Dollar dotiert und die Besetzung international. So war es mit Sharn Wordley ein Neuseeländer, der mit der Hannoveraner Stolzenberg-Tochter Hagelin in 43,43 Sekunden den Sieg im Stechen holte und damit einen Deutschen auf Rang zwei verwies – André Thieme.

Thieme hatte auf den zwölfjährigen Mecklenburger Cellestial-Sohn Candid gesetzt, den er seit Anfang 2023 reitet und mit dem er letztes Jahr unter anderem Zweiter im Großen Preis von Redefin war. Rang zwei wurde es auch diesmal. In 44,87 Sekunden verdienten Thieme und Candid 16.500 Dollar.

Rang drei ging nach Australien und ein drittes Pferd aus Deutschland, an Scott Keach mit dem zehnjährigen OS-Wallach Cencorinue PS v. Centadel (46,37).

Nationenpreis mit Chakaria?

Vom 19. bis 23. März, also in vier Wochen ist Ocala Gastgeber der zweiten League of Nations Station der FEI. Noch steht die Besetzung nicht fest, aber André Thieme wäre vor Ort. Und seine Superstute Chakaria ebenfalls, wie Thieme kurz vor seiner Abreise gegenüber St.GEORG erklärte. Sie soll in Florida auf die grüne Saison vorbereitet werden, nachdem sie nun ein halbes Jahr Turnierpause hatte. Davor hatte sie nicht nur das Weltcup-Springen in Ocala gewonnen, sondern auch wesentlich zu den Erfolgen der deutschen Springreiter in den Nationenpreisen der Saison beigetragen, etwa in Rom und Sopot.