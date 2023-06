Bratislava: Niederländischer Nachwuchsreiter gewinnt Tageshöhepunkt vor zwei U30-Kollegen

Vincent Dings, 22, ist der große Sieger des Tages beim EEF-Nationenpreisturnier in Bratislava.

Drei Paare schafften zwei fehlerfreie Runden 1,50 Springen mit Stechen der Gold Tour, alle drei unter 30 Jahre alt. Wobei der Zweitplatzierte längst bei den Senioren Fuß gefasst hat. Aber auch der kam heute nicht an den 22-jährigen Niederländer Vincent Dings heran. Der hatte auf sein Junge Reiter-EM-Pferd des Vorjahres gesetzt, den Zangersheider Cream Couleur Z v. Cream on Top und legte mit 36,73 Sekunden eine unschlagbare Zeit hin.

Zweiter war Bryan Balsiger, 25, der ja aber schon mit der Schweizer Equipe Mannschaftseuropameister der Senioren geworden war und in Tokio zum fünftplatzierten Team gehört hatte. Er hatte in Bratislava die erst zehnjährige Chelsea Z v. Chellano Alpha Z an den Start gebracht, mit der er letztes Jahr unter anderem einen Großen Preis bei CSI3* Gorla Minore gewonnen hatte und die auch in Aachen in zwei Rahmenspringen im Geld war. Heute nun also Rang zwei nach einer 39,31 Sekunden-Runde.

Dritte wurde die Schwedin Stella Röhlcke, 26, im Sattel der KWPN-Stute Delina v. Verdi, mit der sie vor wenigen Wochen auch in München gut platziert gewesen war. Heute setzten sie im Stechen auf Sicherheit, kamen so fehlerfrei, aber mit 43,95 Sekunden deutlich langsamer als die beiden vor ihr Platzierten ins Ziel.

Zu den acht Paaren im Stechen zählten auch Pia Reich und die OS-Stute Stagenta v. Stakkatol. Hier wurden es allerdings zwölf Strafpunkte, aber noch Rang sechs.

Alle Ergebnisse des Nationenpreisturniers in Bratislava finden Sie hier.