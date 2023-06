Keine DM-Kür für Fendi und Sönke Rothenberger

Jetzt ist es amtlich: Die Kür der Deutschen Meisterschaft in Balve 2023 wird ohne Fendi stattfinden. Sönke Rothenberger reitet lediglich Matchball. Das hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) gegenüber St.GEORG bestätigt.

In der Kürentscheidung bei den Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter wird Sönke Rothenberger Fendi nicht an den Start bringen. Bei der Pressekonferenz nach dem Grand Prix Special hatte Rothenberger schon deutlich gemacht, dass er seinem neunjährigen Wallach am liebsten die dritte Prüfung am dritten Tag in Folge hätte ersparen wollen. Dennoch hatte er gesagt, dass er die Kür von Cosmo mit dem Franklin-Sohn zu reiten. Zu Musik aus dem Film „Edge of Tomorrow“ hatte Rothenberger in Leeuwarden in den Niederlanden Fendi bereits einmal in einer Kür erfolgreich vorgestellt.

Am Sonntag wird er in Balve allerdings lediglich Matchball OLD reiten. Damit hat er theoretisch keine Chance, für das Nationenpreis-Team beim CHIO Aachen mit Fendi berücksichtigt zu werden. Um in der Soers in der Mannschaft zu reiten, müssen die Pferde in Balve alle drei Prüfungen gehen. Also Grand Prix, Grand Prix Special und Kür. So möchte es der deutsche Dressurausschuss.

Keine Kür für Quantaz, aber für Dalera

Dessen Vorsitzender Klaus Roeser bestätigte auf Anfrage von St.GEORG, dass Frederic Wandres gebeten worden ist, Bluetooth OLD in der Kür zu reiten. Dispens für die Kür haben nur die Teilnehmer am Weltcup-Finale in Omaha. Isabell Werth hat diese Option gewählt, wird Quantaz also nicht zu Bonnie Tyler-Melodien morgen reiten.

Jessica von Bredow-Werndl wird Dalera reiten. Die Stute ist äußerst frisch – „die zog beim letzten starken Trab noch genauso los wie beim ersten“. Das sagte die die neue Deutsche Meisterin im Grand Prix Special nach ihrem Titelgewinn. Außerdem ist die Trakehner Stute Dalera seit der EM in Hagen 2021 nur in der Halle gegangen. Die Schwangerschaft mit Tochter Ella im Sommer 2022 hatte das bedingt.

Auch wenn die CHIO-Equipen meistens mit den Reiterinnen und Reitern bestückt werden, die dann auch auf den Championaten für Deutschland reiten sollen, gab es auch immer wieder Ausnahmen. So schaffte Helen Langehanenberg mit Damsey 2017 den „Quereinstieg“ über die CDI4*-Tour in Aachen ins EM-Team für Göteborg. Auch Sönke Rothenberger kennt diesen Weg – nachdem Cosmo 2019 wegen einer Kolikattacke in Balve kurzfristig zurückgezogen werden musste, hatte er es dennoch ins Team für die Europameisterschaften in Rotterdam geschafft.

Das Team für Aachen

Der Dressurausschuss wird morgen nach der Kür in Balve verlautbaren lassen, welche Pferde in der Nationenpreis-Mannschaft (CDIO5*) starten sollen und wen das Publikum im Rahmen der CDI4*-Prüfungen in der Soers erleben werden. Nominiert werden für den Nationenpreis vier Reiter/Pferd-Kombinationen plus zwei Reservisten. Für die CDI4*-Tour kann Deutschland als Gastgeber acht Nennungen abgeben, wobei sich die 5*-Reservisten mit den 4*-Nominierten überschneiden können.

Die Startliste für die Kür bei der Deutschen Meisterschaft in Balve finden Sie hier.

