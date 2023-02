Championat von Neumünster an Niederländer Gerben Morsink

Elf Reiterinnen und Reiter konkurrierten im Stechen im Championat von Neumünster um den Sieg. Fünf blieben ohne Abwurf. Am Ende siegte ein Duo aus den Niederlanden, das sich schon von Geburt an kennt.

Elf Stechritte, aber nur vier fehlerfrei in der Zeit. Das Championat von Neumünster 2023 war eine spannende Sache. Der Ausgang: nahezu märchenhaft! Denn der 35 Jahre alte Sieger Gerben Morsink, ein Physiker aus den Niederlanden, kennt Carsey Z vom ersten Tag an. Carsey Z ist bei Familie Morsink geboren. Und auch dessen Vater Carthino Z v. Carthago ging schon unter Gerben Morsink. Genau wie die Mutter des Siegers im Championat von Neumünster, Persey v. Guidam.

Als die Uhr bei 40,92 Sekunden stehen blieb, winkte Gerben Morsink den Zuschauern zu. Es ist der größte Sieg des Pferdes bislang. Mit dem Vater war Morsink bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter am Start, das war im Jahr 2009. „Ich habe mich so gefreut“, so Morsink, „das ist ein richtiger Klassiker hier. Bei uns in den Niederlanden wird nicht so viel Springen im Fernsehen gezeigt, deswegen gucken bei uns viele deutsches Fernsehen, um Reiten zu sehen.“

Drei Reiter hätten den Sieg streitig machen können, aber alle hatten einen Abwurf und fanden sich auf den Plätzen sechs bis acht wieder. Zweiter wurde Max Haunhorst mit Cosa Nostra. Er war mit 41,17 Sekunden in Führung gegangen war. „Jetzt überlegen wir mal, mit welchem Pferd ich den Großen Preis reite“, blickte der BWL-Student nach vorne.

Platz drei ging an Carsten-Otto Nagel auf GK Curacao. Der zwölfjährige Clarimo-Sohn hat heute alles richtig gemacht, bilanzierte der Reiter. „So eine Runde wie heute haben wir schon lange erwartet. Er kann alles, er hat Vermögen, er ist vorsichtig.“

Lars Bak Andersen (DEN) wurde auf der Corrado-Tochter Ethene Vierter vor Philip Rüping, der mit Baloutaire PS einen Zeitfehler in Kauf nahm.

Nagel war schon zweimal Rider of the Year. Morgen wird die BEMER Riders Tour entschieden. In Führung liegt Janne Friederike Meyer-Zimmermann, auch sie hat die Tour schon einmal gewonnen. Meyer-Zimmermann hat Messi für den Sonntag vorgesehen. Das WM-Ersatzpferd von 2022 musste sich heute aber nicht beweisen. Seine Reiterin ist vorqualifiziert. Das passt Janne Friederike Meyer-Zimmermann sicherlich gut. Ihrer großen Fangemeinde auf den Sozialen Medien präsentierte sie Anfang der Woche einen großen blauen Fleck am Arm. Am vergangenen Wochenende war sie gestürzt.

