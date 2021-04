CSI Westergellersen: Die ersten Sieger stehen fest

So langsam nimmt der Turniersport wieder Fahrt auf: Unter freiem Himmel findet dieses Wochenende ein internationales Springturnier in Westergellersen statt. Die ersten goldenen Schleifen in der CSI2*-Tour gingen an Marie Ligges, Tobias Meyer, und Carsten Biermann. Insgesamt sind Teilnehmer aus 14 Nationen auf dem Gelände des Ausbildungszentrums in Luhmühlen am Start.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Herpes-Ausbruchs gelten beim CSI Westergellersen strenge Auflagen und Hygienemaßnahmen. In der ersten Prüfung der CSI2*-Tour, einem Fehler-Zeit-Springen über 1,35 Meter, ging der Sieg an Marie Ligges. Die 21-Jährige zählt zu den erfolgreichsten jungen Talenten in Deutschland, konnte 2017 bereits den Goldenen Sattel in Leipzig und das HGW Bundesnachwuchschampionat für sich entscheiden. Gestern saß sie auf der Westfalenstute Curly Sue, einer Cornet Obolensky-Tochter, die sie bereits seit einigen Jahren unter dem Sattel hat. Die beiden blieben im Parcours fehlerfrei und lieferten die schnellste Runde in 55,72 Sekunden. Platz zwei ging an Annika Ebert auf Chacco-Charlie (0/56,55) vor Melvin Senst mit Chaciamo (0/56,74).

Die anschließende Zwei-Phasen-Springprüfung über 1,40 Meter sicherte sich Tobias Meyer mit dem Hannoveraner Hero of no Man’s Land. Auf dem elfjährigen Wallach blieb er auch in der zweiten Phase ohne Abwurf. Die Uhr stoppte nach 25,56 Sekunden – diese Zeit konnte keines der anderen Paare unterbieten. Am dichtesten dran waren der 20-jährige Hannes Ahlmann und sein Holsteiner Schimmel Caracas (0/25,73). Rang drei ging an Josch Löhden und Van Moor (0/25,98).

Die wichtigste internationale Prüfung an diesem Tag, ein weiteres Zwei-Phasen-Springen, gewann der Vorsitzende des RFV Nienburg, Carsten Biermann. Er ritt ein Pferd aus eigener Zucht: die achtjährige Stute Suncelina v. Stakkato. In 23,96 Sekunden kam das Duo fehlerfrei durch die zweite Phase. Knapp geschlagen geben mussten sich Theresa Ripke und Coranos, die nach 24,19 Sekunden über die Ziellinie galoppierten. Stephanie Böhe belegte auf Conta den dritten Platz (0/24,36).

