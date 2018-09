Das bringt der Tag 9 in Tryon – Zeitspringen, Voltigieren und Para-Dressur

Für die Springreiter steht das Zeitspringen auf dem Programm, damit starten auch für die Jumper die Weltmeisterschaften in Tryon. Voltigierer und Para-Dressurreiter starten ihren zweiten WM-Tag.

124 Reiter-/Pferdekombinationen stehen auf der Startliste des Zeitspringens. Es beginnt um neun Uhr (15 Uhr in Deutschland). Alle Starter gehen in diesen Parcours. Sowohl Mannschafts- als auch Einzelreiter. Die Deutschen haben ein angenehmes Los gezogen. Sie sind im hinteren Drittel des Feldes gelandet bei der Startfolge. Die Iren, seit ihrem überraschenden Sieg bei der Europameisterschaft in Göteborg im Herbst 2017 eine Mannschaft, die man auf der Liste haben muss, hatten Lospech. Sie müssen als erste an den Start gehen. Shane Sweetnam und Chaqui Z werden die Weltmeisterschaften sportlich eröffnen. Nicht nur im heutigen Zeitspringen, sondern auch im Nationenpreis sind die Iren, die ersten, die „ran müssen“. Die beiden Umläufe im Nationenpreis sind für Donnerstag und Freitag geplant.

Simone Blum erste deutsche Starterin im Zeitspringen

Die deutsche Mannschaftsleitung hat gestern am frühen Abend die Reihenfolge mitgeteilt, in der das deutsche Quartett den Wettkampf um die Weltmeisterschaft angehen möchte. Den Auftakt macht Simone Blum (Startplatz 24) mit Alice. Darauf folgen Laura Klaphake und Catch me if you can als 57. Startplatz 88 ist für Maurice Tebbel und Don Diarado reserviert. Marcus Ehning macht mit Pret a Tout den Schlussreiter. Er wird der 118. sein, der sich im 20.000 Zuschauer fassenden Stadion versucht.

Bei den Para-Reitern, bei denen das deutsche Team gestern mit der Bronzemedaille von Regine Mispelkamp stark begonnen hatte, sind die Reiter aus den Grades I und III heute gefragt. Auftakt hier ist 9.30 Uhr (15.30 Uhr). Im Grade III gehen mit Dr. Angelika Trabert und Steffen Zeibig zwei hocherfolgreiche Para-Athleten an den Start. Die Entscheidung in Grade III steht gegen 12.30 (18.30 Uhr) fest.

Ebenfalls am 9.30 Uhr (15.30 Uhr) geht es in der Halle weiter mit dem Voltigieren, das sich über den gesamten Tag hinziehen wird.