David Will Erster und Dritter in Abu Dhabi

Besser hätte das Vier-Sterne-Weltcup-Turnier dieses Wochenende in Abu Dhabi kaum beginnen können für David Will.

Schon am vergangenen Wochenende war der Dagobertshausener David Will hoch erfolgreich in der Wüste und sein Lauf hält an. Dieses Wochenende geht es um Weltcup-Punkte in Abu Dhabi. Das höchstdotierte Springen war eine 1,45 Meter-Prüfung in zwei Phasen. Will hatte zwei Eisen im Feuer: die zehnjährige Württemberger Stute Concordia und den erfahrenen OS-Wallach Forest Gump.

Mit der Schimmelstute Concordia, die optisch ganz nach ihrem Vater Colorit kommt, dem Will ja seine frühesten Erfolge verdankt, legte der 33-Jährige eine uneinholbare Zeit hin: fehlerfrei in 22,27 Sekunden über den zweiten Teil des Parcours, klarer Sieg.

Zweiter wurde Abdullah Al Sharbatly auf einem alten Bekannten, dem inzwischen 16-jährigen Larry, der einst zusammen mit Harm Lahde in den internationalen Sport hineinwuchs. Der Wallach hatte fast ein Jahr pausiert, meldete sich erst vor wenigen Wochen zurück im Sport und hat seitdem in fünf Springen schon einen Sieg und einen dritten Platz geholt. Heute kam noch ein zweiter hinzu (0/22,85).

Forest Gump machte David Wills Tag in 23,62 Sekunden perfekt, Rang drei.

Dahinter reihten sich weitere Reiter aus Europa ein, Belgiens Constant van Paesschen auf Verdi Treize (23,81) und Emanuele Gaudiano aus Italien auf seinen beiden Pferden Nikolaj de Music und Chalou (23,96 bzw. 24,47 Sekunden).

Im vorangegangenen 1,40 Meter-Springen hieß der Sieger Bart Bles aus den Niederlanden auf den Hengst Grenoble DN v. Gaillard de la Pomme. David Will und seine Schülerin und Teamkollegin Nicola Pohl waren hier zwar am Start und fehlerfrei mit Babalou (Will) und Dakota (Pohl), aber nicht schnell genug für die Platzierung.

