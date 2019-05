Harm Lahdes Larry sowie PSG Future an Abdullah Al Sharbatly

Der saudi-arabische Springreiter Abdullah Al Sharbatly hat zwei international bereits hoch dekorierte neue Pferde im Stall, eines davon aus deutschem Beritt.

Der 13-jährige Larry war das Pferd, das Harm Lahde in Deutschland bekannt gemacht hat. Spätestens seit die beiden beim Januar-Turnier in Neustadt/Dosse 2017 gleich zweimal siegreich waren, hatte man den Schimmelwallach aus dem Gestüt Eichenhain und seinen Reiter auf dem Radar.

Larry hat eine bewegte Geschichte. Er hatte sich schon einmal das Fesselgelenk gebrochen, wurde operiert und musste monatelang pausieren. Danach kehrte er besser zurück als zuvor. Allein diese Saison waren Lahde und Larry Zweite im Championat von Braunschweig und Vierte im Großen Preis. Das letzte Turnier war der CSIO3* in Drammen, wo sie Rang sechs im Großen Preis belegten. Nun hat Abdullah Al Sharbatly einen Anteil an Larry erworben.

PSG Future

International bekannter dürfte der inzwischen 15-jährige PSG Future v. Cash and Carry sein, der mit den Schweizern Martin Fuchs und Pius Schwizer sowie unter Max Kühner hoch erfolgreich unterwegs war. Unter Fuchs war er 2014 siegreich im Gucci Grand Prix von Paris. 2015 übernahm Pius Schwizer die Zügel und gewann mit dem Holsteiner die Weltcup-Etappe von Zürich sowie den CSI5* in Villach. 2016 wechselte PSG Future dann zu Max Kühner. Auch unter ihm sammelte der Wallach zahlreiche Fünf-Sterne-Platzierungen und auch Siege. Seit Anfang dieses Jahres saß wieder Pius Schwizer im Sattel.

Über Al Sharbatly

Abdullah Al Sharbatly gewann 2010 die Silbermedaille bei den Weltreiterspielen in Kentucky auf der fantastischen KPWN-Stute Seldana di Campalto, die er erst kurz vor den Weltmeisterschaften übernommen hatte. Nach Kentucky stellte er sie noch auf drei weiteren Turnieren vor, darunter dem Weltcup-Finale in Leipzig 2011, ehe sie aus dem internationalen Sport verschwand. Al Sharbatly hatte für die Olympischen Spiele 2012 ein neues Pferd, Sultan. Mit dem gehörte er zu der Mannschaft, die in London aufs Bronzetreppchen sprang.

Stuforlife zitiert den 36-jährigen Saudi: „Ich bin natürlich sehr glücklich über diese zwei sehr guten Pferde. Zugegeben, PSG Future ist schon 15. Aber Tobalio war auch schon ein bisschen älter als er ankam, und er hat mir noch einige großartige Turniersaisons beschert. Larry ist 13 und in der Blüte seines Lebens. Ich plane, meinen Beritt in den kommenden Wochen weiter aufzustocken.“