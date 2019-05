Jetzt geht’s los: Spitzensport in Hamburg und München

In den nächsten Tagen gibt es das volle Sportprogramm: Morgen startet die 90. Auflage des Deutschen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg. Am Donnerstag beginnt die Pferd International, das Pferdefestival in München. Die Highlights im Überblick

In Hamburg erwartet Reiter und Zuschauer der „schwerste Parcours der Welt“ im Deutschen Spring-Derby, das dieses Jahr zum 90. Mal ausgetragen wird und eine Etappe der Riders Tour ist. Die Spring-Elite geht außerdem im Mercedes Benz-Championat sowie der hochdotierten Global Champions Tour und Global Champions League an den Start. Im Dressurviereck stehen drei Derby-Finalrunden mit Pferdewechsel an: bei den Ponys, den U25-Reitern und im Deutschen Dressur-Derby.

Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg

Mittwoch

15.30 Uhr Erste Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

Donnerstag

9.00 Uhr Qualifikation zum Deutschen Dressur-Derby Grand Prix CDI4*

10.45 Uhr Erste Wertung der Global Champions League

14.20 Uhr Mercedes Benz Championat CSI5*

15.00 Uhr Erste Qualifikation zum Deutschen Pony-Dressur-Derby

Freitag

8.30 Uhr Qualifikation zum Deutschen U25-Dressur-Derby

13.45 Uhr Zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

16.45 Uhr Zweite Qualifikation zum Deutschen Pony-Dressur-Derby

Samstag

11.55 Uhr Zweite Wertung der Global Champions League

13.30 Uhr Deutsches U25 Dressur-Derby

15.15 Uhr Global Champions Tour

15.15 Uhr Grand Prix Special CDI4*

17.40 Uhr Speed-Derby

17.45 Uhr Grand Prix Kür CDI4*

Sonntag

9.15 Uhr Deutsches Pony-Dressur-Derby

11 Uhr Deutsches Dressur-Derby

13.45 Uhr Deutsches Spring-Derby

Weitere Infos zum Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg finden Sie hier.

München

In München geht im Dressurviereck ein hochkarätiges Teilnehmerfeld an den Start. Ausgeschrieben sind eine Grand Prix CDI5*-Tour, eine CDI3*-Tour sowie Qualifikationen zum Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor Preis. Die Para-Dressurreiter tragen erstmals in München ihre Deutschen Meisterschaften aus und die Voltigierer haben eine Sichtung für die Deutschen Juniorenmeisterschaften. Im Parcours gibt es gleich zwei Highlights: den Großen Preis von Bayern und das Championat von München CSI3*.

Donnerstag

8.30 Uhr Einzelvoltigieren und Gruppen

13.00 Uhr Grand Prix CDI3*

14.00 Uhr Erste Qualifikation für den Großen Preis von Bayern

Freitag

9.45 Uhr Einlaufprüfung Louisdor Preis

10.30 Uhr Einlaufprüfungen der Para-Reiter Grade I bis V

12.45 Uhr Grand Prix Special CDI3*

15.00 Uhr Zweite Qualifikation zum Großen Preis von Bayern

15.45 Uhr Grand Prix CDI5*

Samstag

7.30 Uhr Einlaufprüfung Nürnberger Burg-Pokal

10.30 Uhr Erste Wertungsprüfungen der Para-Reiter Grade I bis V deutsche Meisterschaften

12.30 Uhr Championat von München CSI3*

15.30 Uhr Grand Prix Special CDI5*

Sonntag

9.30 Uhr Qualifikation zum Louisdor Preis

10.45 Uhr Kür-Prüfungen der Para Reiter Grade I bis V Deutsche Meisterschaften

12.00 Uhr Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal

13.00 Uhr Der Große Preis von Bayern CSI3*

15.00 Uhr Grand Prix Kür CDI5*

Zur Pferd International in München gibt’s hier weitere Infos