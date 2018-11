Fünf-Sterne-Sieger Tobalio nun Lehrpferd für Antonia Peiß

Die 13-jährige Antonia Peiß, international erfolgreich im Pony-Vielseitigkeitssport, hat ein neues Pferd im Stall. Ein ganz besonderes.

Es handelt sich um den 18-jährigen KWPN-Wallach Tobalio v. Numero Uno-Jacorde. Unter Gerco Schröder, Tom Brinkmann und Albert Voorn war der Braune hoch erfolgreich bei Nationenpreisen und auch sonst für die Niederlande im Einsatz.

2014 wurde er im Rahmen der Zwangsversteigerung der Eurocommerce-Pferde an den Saudi-Araber Abdullah Al-Sharbatly verkauft, der mit ihm beim allerersten Turnier direkt siegreich über 1,60 Meter gewesen war. Es folgten noch mehrere Siege, z. B. beim Global Tour-Grand Prix in Shanghai.

2017 nahm Al Sharbatly den Wallach verletzungsbedingt aus dem Sport. Doch auch wenn er nicht mehr im ganz großen Sport gehen soll – als Lehrpferd könnte die 13-jährige Antonia Peiß wohl kein besseres wünschen. Albert Voorn sagte über den Wallach: „Tobalio ist ein kompliziertes Pferd. Er ist sensibel und ich habe wegen ihn oft im Dreck gelegen. Aber er ist das Pferd, mit dem ich ein gewisses Erfolgserlebnis verbinde, weil alle dachten, er sei nichts für die ganz große Tour. Tobalio ist das Pferd, zu dem ich die größte emotionale Bindung hatte.“

Nun soll er Antonia Peiß also den Weg in den Springsport ebnen. Die 13-jährige aus Bippen bei Osnabrück war bislang vor allem im Ponysattel aktiv. Zuletzt gewann sie den CCIP* in Varsseveld (NED) auf Diabas. Mit dem war sie dieses Jahr überhaupt recht erfolgreich: jeder Start eine Top drei-Platzierung. So wurden die beiden auch Zweite beim Bundesnachwuchschampionat der Ponyreiter in Warendorf. Sie gehört auch zum Nachwuchskader 2 U16 bis U21 für die kommende Saison.

Mit Tobalio ist sie bereits zweimal in der Klasse L am Start gewesen. Wenn alles gut klappt, peilen die beiden im kommenden Jahr die Children-Tour an.

www.KWPN.nl