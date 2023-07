David Will wird Dritter im Abschlussspringen der Global Tour-Etappe von La Coruña

In den Rahmenspringen der Global Champions Tour-Etappe von La Coruña waren die Deutschen gut unterwegs. Im Abschlussspringen am Sonntag wurde David Will Dritter mit Zaccorado Blue. Nicht zu schlagen war, wie schon in den Tagen zuvor, Victor Bettendorf aus Luxemburg.

Bettendorf hatte am Samstag schon einen Doppelsieg in einem 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen verbuchen können. Simolo de la Roque Z bewältigte unter dem Luxemburger am schnellsten die zweite Phase, dicht gefolgt von seinem Boxennachbar Big Star des Forets. Vier Deutsche holten Schleifen in dem Springen, Platz vier gab es für Nicola Pohl mit Arlo de Blondel, gefolgt von David Will mit Zinedream auf Rang fünf. Für das Hofgut Dagobertshausen wurde Katcha HD vorgestellt, und zwar von Patrick Stühlmeyer. Der ritt den Diamant de Semilly-Hengst auf Rang neun. Schließlich noch ins Geld schaffte es auch Gerrit Nieberg mit Amigo (Rang elf).

Ein weiteres Fünf-Sterne-Springen erwartete die Global Tour-Reiter am Sonntag zum Abschluss des Wochenendes. Das 1,50 Meter-Springen mit Stechen verzeichnete 43 Reiter-Pferd-Paare und war offenbar nicht allzu schwer gebaut. Nicht weniger als 22 Paare, fast 50 Prozent, blieben null im Umlauf und mussten somit ein zweites Mal ran. Das Stechen wurde zum Erfolg für nochmals Victor Bettendorf mit Big Star des Forets, der sich mit der Zeit von 35,90 Sekunden und einer fehlerfreien Runde im Stechen den Sieg sicherte. Da war er aber nicht alleine, denn Simon Delestre aus Frankreich absolvierte den Stechparcours mit Iniesta V in exakt der gleichen Zeit wie Bettendorf. Es gab somit zwei Sieger in dieser Prüfung. Mit der zweitschnellsten Zeit wurde David Will dadurch Dritter.

Nächste Top-Platzierung für Zaccorado Blue

Er saß dabei im Sattel des Zirocco Blue-Sohns Zaccorado Blue. Der zehnjährige Holsteiner Wallach gewann zuletzt den Stawag-Preis beim CHIO Aachen und wurde dort einen Tag später noch Sechster im Allianz-Preis. Auch Siege hat der Braune aus der Zucht von Tanja Schramm in diesem Jahr bereits gesammelt, in Vejer de la Frontera und in Riad auf Vier-Sterne-Niveau. Nun die nächste Top-Platzierung. 36,78 Sekunden ohne Abwurf bedeuteten Platz drei für Zaccorado Blue unter David Will. Damit konnten sich die beiden noch vor den Weltmeister und Weltranglistenersten, Henrik von Eckermann, schieben. Er kam im Sattel von Dzara Dorchival auf 36,85 Sekunden. Sechs hundertstel Sekunden länger brauchten Philipp Weishaupt und Krokant für die fehlerfreie Bewältigung des Stechparcours und belegten damit Platz fünf.

Aus deutscher Sicht ebenfalls noch ins Geld schaffte es auch in diesem Springen Nicola Pohl, dieses Mal mit Catz de Sulpice. Sie lösten die Lichtschranke im Stechen nach 39,27 Sekunden aus und wurden damit Elfte.

Alle Ergebnisse der Global Champions Tour-Etappe von La Coruña 2023 finden Sie hier.

