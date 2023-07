Bertram Allen bei Global Champions Tour in A Coruña nicht zu schlagen

Der Ire Bertram Allen war im Stechen der Global Champions Tour Etappe von A Coruña nicht zu schlagen. Auch wenn acht andere Reiter/Pferd-Kombinationen das versucht haben.

Es ist ein gutes Wochenende für irische Springreiter. Nach dem Triumph des Teams von der Grünen Insel bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter in Gorla Minore hat Bertram Allen in A Coruña den Großen Preis im Rahmen der Global Champions Tour gewonnen. Es war der erste Triumph des 27-Jährigen in einem LGCT Grand Prix seit 2018.

Neun Paare im Stechen in A Coruña

Neun Paare hatte sich für das Stechen in der nordspanischen Hafenstadt qualifiziert. Fünf von ihnen blieben ohne Abwurf. Keiner, auch nicht der schnellste Vierfehlerritt, kam an die Zeit des Iren heran. Der hatte seinen elfjährigen Iren in 40,61 Sekunden ins Ziel gebracht. Eine Zeit, an die die Griechin Ioli Mytilineou auf L’artiste de Toxandra am nähesten kam. Aber auch dieser jungen Reiterin fehlten 0,6 Sekunden zum Sieger. Bis zum Schlussritt hatte sie in Führung gelegen. Doch dann kam Bertram Allen in A Coruña. „Ich hatte einen ähnlichen Plan wie sie, und als ich ihr dann beim Stechen zusah, wusste ich, dass alles möglich war, und zum Glück war ich nur ein bisschen schneller.“

Allen ist damit für den LGCT Super Grand Prix in Prag qualifiziert. Für die Griechin Mytilineou, in Monaco Dritte, bedeutete der zweite Platz mehr als nur die 60.000 Euro Preisgeld. Der Belgier L’artiste de Toxandra ist das zweite Pferd, das sie in dieser Saison aufs Podium in einem LGCT-Grand Prix reiten konnte. „Es ist surreal, bei einem LGCT-Grand-Prix, der, wie wir wissen, kein kleiner Grand-Prix ist, mit zwei Pferden auf dem Podium zu stehen.“

Platz drei ging an den Niederländer Harrie Smolders mit Monaco. Er nahm dem Franzosen Simon Delestre und I Amelusina R sechs Hundertstelsekunden ab (0/41,81). Die Nullfehlerritte im Stechen komplettierte der Ire Trevor Breen mit Highland President (0/45,79).

Bester Deutscher war Gerrit Nieberg, der mit Blues d’Aveline als Zwölfter das letzte Preisgeld der Prüfung noch erhaschen konnte. Auf Rang 13 ging der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward an diesem Wochenende einmal leer aus.

