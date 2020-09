Die Finalisten für Deutschlands U25 Springpokal 2020

Was dem Dressurnachwuchs der Piaff-Förderpreis ist den Springreitern Deutschlands U25 Springpokal – hoffentlich ein Sprungbrett in den großen Sport. Nach einigen Unsicherheiten wegen der Corona-Situation steht fest: Der Springnachwuchs wird auch dieses Jahr ein Finale haben, und zwar in Riesenbeck.