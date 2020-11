Die Finalisten für Deutschlands U25-Springpokal stehen fest

Kommendes Wochenende geht es in Riesenbeck nicht nur um die Deutschen Meisterschaften, sondern auch ums Finale von Deutschlands U25-Springpokal. Dies sind die Teilnehmer.

20 Reiterinnen und Reiter konnten sich für einen Start im Finale von Deutschlands U25-Springpokal empfehlen. Da aufgrund der Corona-Pandemie nur die Qualifikationen in Braunschweig und Warendorf stattfinden konnten, wurden zu den jeweils fünf besten dieser Turniere weitere zehn Teilnehmer von den Bundestrainern Otto Becker und Heinrich-Hermann Engemann nominiert.

Sie treten in Riesenbeck in zwei Prüfungen gegeneinander an. Am Samstag in einem Einlauf-Springen und am Sonntag dann im Finale, einer Springprüfung Klasse S3* mit Stechen.

Und das sind die Reiter in Riesenbeck:

Sönke Aldinger (Bad Saulgau),

Niklas Betz (Hagen),

Finja Bormann (Harsum),

Niels Carstensen (Leipheim),

Teike Carstensen (Sollwitt),

Julius Ehinger (Riesbürg),

Sophie Hinners (Vierden),

Tim-Uwe Hoffmann (Zeven),

Andrea Hoppe (Altenberge),

Robin Naeve (Bovenau),

Amelie Ottens (Loxstedt),

Tom Sanders (Dinslaken),

Hannah Schleef (Gondelsheim),

Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf),

Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck),

Kathrin Stolmeijer (Emsbüren),

Insa Strothmann (Krummesse),

Justine Tebbel (Emsbüren),

Lara Weber (Warendorf),

Cedric Wolf (Buchholz).