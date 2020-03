Braunschweig: Hauchdünne Entscheidung im Championat und die ersten fünf Reiter für Deutschlands U25 Springpokal

Robert Whitaker oder Felix Haßmann – das war die Frage heute im Championat von Braunschweig. So viel sei verraten: Die beiden haben sich nichts geschenkt. Überglücklich war auch der Sieger der ersten Etappe von Deutschlands U25 Springpokal.

Ein Galoppsprung, fünf hundertstel Sekunden entschieden zwischen Sieg und Niederlage heute im Championat von Braunschweig. Robert Whitaker saß im Sattel seines Holsteiners Catwalk v. Colman. Der ist ein alter Hase mit seinen 17 Jahren. Der Brite weiß, dass er sich auf ihn verlassen und darum auch mal etwas riskieren kann. So war er der einzige Reiter, der sich traute, auf der Distanz von Hindernis 9 nach 10 sechs statt sieben Galoppsprünge zu reiten. Die Rechnung ging auf. Der Sohn von Springsportlegende John Whitaker flog mit 31,71 Sekunden als schnellster über die Ziellinie.

Später sagte er: „Ich wusste, ich muss alles riskieren. Aber ich wusste auch, dass es klappen kann. Catwalk hat einen großen Galoppsprung und ist in Topform. Er gewinnt fast jedes Wochenende ein Springen.“ Dass er den Colman-Sohn „in- und auswendig“ kennt, wie er sagt, ist kein Wunder: Seit zehn Jahren sind die beiden ein Team. Und Whitaker darf feststellen: „Im Moment habe ich das Gefühl, er wird immer noch besser und besser.“

Alles riskieren musste Whitaker vor allem deshalb, weil auch Felix Haßmann auf dem mit seinen 15 Jahren kaum weniger erfahrenen Cayenne WZ das Stechen erreicht hatte. Seine Zeit: 31,76 Sekunden. Auch wenn es heute nicht zum Sieg gereicht hat, war Felix Haßmann hoch zufrieden: „Cayenne war motiviert und uns ist alles gelungen, was ich mir vorgenommen hatte. Die Distanz, die Rob mit sechs Galoppsprüngen genommen hat, hätte für uns nicht gepasst. Ich denke, es war absolut richtig, bei meinem Plan mit den sieben Galoppsprüngen zu bleiben.“

Dritter wurde Jan Wernke mit seinem langjährigen Erfolgspferd Queen Mary (32,36). Die Stute ist inzwischen 18 Jahre alt und Jan Wernke versichert: „In dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, sie will nicht mehr, höre ich sofort auf!“ Dass Queen Mary noch will, hat sie heute allerdings einmal mehr unter Beweis gestellt.

Im Großen Preis hat sie trotzdem Pause. Da wird Jan Wernke Nashville reiten, der seine Form schon beim Sieg im Eröffnungsspringen unter Beweis gestellt hat. Felix Haßmann setzt auf Captain America, der gestern im Weltranglisten-Springen die Nase vorn gehabt hatte. Einzig Catwalk wird auch im Großen Preis zu sehen sein.

Tim-Uwe Hoffmann erster Gewinner im U25 Springpokal 2020

Tim-Uwe Hoffmann darf sich auf seine vierte Teilnahme im Finale von Deutschlands U25 Springpokal im Rahmen des CHIO Aachen freuen. Mit seiner langjährigen Erfolgspartnerin Casta Lee war er heute Schnellster im sechsköpfigen Stechen. Zweiter wurde U21-Europameister Philipp Schulze Topphoff auf Concordess. An dritter Stelle reihten sich Kathrin Stolmeijer und Chevenez ein.

Bei jeder der vier Etappen auf dem Weg nach Aachen qualifizieren sich fünf Reiter für den Auftritt in der Soers. Dabei zählt nicht nur das Ergebnis der dritten Prüfung, sondern es werden bereits in der zweiten Prüfung Punkte verteilt. Die fünf Reiter mit den meisten Zählern sind in Aachen dabei. Neben den bereits genannten auf den ersten drei Plätzen sind das Sönke Aldinger auf Zapzerap und Tom Sanders mit Loccomo. Pech hatte der zweifache Finalsieger Richard Vogel. Er hatte die Einlaufprüfung wie auch die gestrige Wertung gewonnen, kam heute aber mit zwei Abwürfen aus dem Parcours.

Vier der fünf Paaren waren schon in der Soers am Start. Lediglich für Tom Sanders wird es eine Premiere sein. Der Sieger von heute sieht bereits seinem vierten Finale entgegen. Es wird zugleich sein letztes sein, denn er wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Dementsprechend viel vorgenommen hat er sich: Diesmal möchte er auf dem Treppchen landen!

Alle Ergebnisse finden Sie hier.