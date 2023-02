Emanuele Gaudiano siegt im Fünf-Sterne-Großen Preis von Sharjah, David Will Fünfter

Beim Weltcup-Turnier im arabischen Sharjah gab es in zwei der wichtigsten Prüfungen kein Vorbeikommen an Emanuele Gaudiano. David Will war ihm aber dicht auf den Fersen und sicherte sich in der kleinen Tour zwei goldene Schleifen.

Chacco-Blue mal Baloubet du Rouet – diese Abstammung hält bei dem nun 14-jährigen Oldenburger Springpferd Chalou, was sie verspricht. Der Braune sprang unter dem Italiener Emanuele Gaudiano am Sonntag im Großen Preis über 1,55 Meter zum Sieg mit Weile. Lediglich 45,81 Sekunden benötigte der in der Lewitz geborene Chalou für seine fehlerfreie Runde in Umlauf Nummer zwei. Das bedeutete den Sieg mit Weile und 52.800 Euro in die Haferkasse. Über zwei Sekunden nahmen Chalou und Gaudiano, die schon seit 2016 zusammen im Turniersport unterwegs sind, der Konkurrenz ab. Es ist der dritte Sieg für Chalou seit Anfang des Jahres.

Das war allen voran Duarte Seabra aus Portugal und sein zehnjähriger westfälischer Wallach Dourados. Der Diarado-Cornet Obolensky-Sohn sicherte sich mit einem fehlerfreien zweiten Umlauf in 48,05 Sekunden Platz zwei. Dritter wurde Trevor Breen aus Irland mit der Eldorado vd Zeshoek-Tochter Germaine W und der Nullrunde in 51,14 Sekunden.

Neun weitere Paare bestritten den zweiten Umlauf und kämpften um den Sieg, mussten jedoch allesamt vier Strafpunkte in Kauf nehmen. Die schnellste Vier-Fehler-Runde zeigte Abdurakhmon Abdullaev mit dem Holsteiner Wallach Quintair v. Quintero. 45,83 Sekunden bedeuteten Platz vier. Dahinter wurde David Will mit dem elfjährigen Belgier My Prins van Dorperheide v. Zilverstar T-Winningmood Fünfter (4/46,01 Sekunden).

Weitere Erfolge für David Will

Emanuele Gaudiano gewann neben dem Großen Preis auch die Qualifikation dafür am Freitag, wobei er dort im Sattel von Nikolaj de Music v. Kannan saß. David Will war mit My Prins van Dorperheide dort bereits Vierter geworden.

Auch das Zeitspringen am Samstag, hier im Sattel von Julius.D (57,97 Sekunden), wurde zur Beute von Gaudiano. David Will wurde hier Dritter mit Cento du Rouet (59,35 Sekunden) hinter Ramzy Al Duhami mit High Quality J (59,04 Sekunden). Eine Schleife für den zweiten Platz hatte sich Cento du Rouet bereits im Einlaufspringen über 1,45 Meter eingeheimst. Der Sieg ging an Jessica Burke (IRL) und Inpulss.

In einem 1,55 Meter-Springen mit Siegerrunde am Sonntag wurde Gaudiano Zweiter mit Julius.D hinter erneut Jessica Burke (IRL) und Express Trend. Auch Will sicherte sich in dem Springen eine Schleife. Er wurde mit Zaccorado Blue Neunter und hatte mit dem Holsteiner am Vortag in einem 1,50 Meter-Springen ebenfalls Rang neun belegt.

Für den Reiter vom Hofgut Dagobertshausen lief es auch in der kleinen Tour erfolgreich. Hier hieß sein vierbeiniger Partner Easy, ein 14-jähriger KWPN-Wallach. Der Ultimo-Sohn gewann beide Qualifikationen zum Zwei-Sterne-Großen Preis. Im Großen Preis selbst war er im Umlauf zwar wieder richtig schnell unterwegs, nahm aber eine Stange mit und war damit „einen raus“. Der Sieg ging hier an Shane Breen (IRL) und Instrumental.

Alle Ergebnisse aus Sharjah finden Sie hier.