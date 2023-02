Janne Friederike Meyer-Zimmermann gewinnt Riders Tour 2022/23

Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist die Siegerin der Riders Tour 2022/23. Sophie Hinners wird Zweite.

Schon vor acht Jahren hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann die Gesamtwertung der Riders Tour gewonnen. Heute hat sie das zweite Mal bei der Serie, die nun als „BEMER Riders Tour“ firmiert, triumphiert. Die VR CLASSICS in Neumünster waren die achte und finale Etappe der internationalen Serie. Wie es mit den Serien im Springsport so ist, folgen sie ganz eigenen Gesetzen. Das Reglement sah es vor, dass die 42-Jährige lediglich im Großen Preis von Neumünster an den Start gehen musste. Da war es auch nicht tragisch, dass Messi van’t Ruytershof am letzten Sprung des Normalparcours ausnahmsweise mal eine Etage tiefer unterwegs war. Die Pinnebergerin hatte 2022 in Münster und den Auftakt in Hagen gewonnen. Das reichte in Summe, zumal sie im belgischen Lier auch noch hochplatziert war. An ihr war im Ranking nicht vorbeizukommen.

Dass Janne Friederike Meyer-Zimmermann für die Riders Tour überhaupt in den Sattel steigen konnte, war gar nicht mal so selbstverständlich. Vor einer Woche war die Springreiterin in den Holstenhallen gestürzt. Neben Prellungen zeugte auch eine Gehirnerschütterung von dem Sturz. Jetzt will sie es erst einmal ganz ruhig angehen lassen.

Nicht nur der auf Doppelnuller spezialisierte Messi patzte, auch die Zweite im Ranking kam mit einem Springfehler ins Ziel. Sophie Hinners‘ Oldenburger Stute Addresse unterlief der eine Springfehler. Aber auch hier reichten die Punkte aus anderen Etappen für Platz zwei in der Endabrechnung. Hinners wurde Zweite vor dem Dänen Mathias Norheden Johanssen.

Das Trio freute sich nach der Champagnerdusche über drei Audi-PKW. Die hatte die Riders Tour GmbH für das Spitzentrio in der Tour ausgelobt. Sophie Hinners düste im Audi Cabrio durch den Sand – schnell und schnell um die Ecken kann sie ja, wie man weiß.

Auftakt der Riders Tour 2023/24 ist wieder Horses & Dreams in Hagen. Diesmal übrigens mit dem Gastland Schweden. Termin ist der 19.-23. April.