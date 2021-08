Europameisterschaften der Springreiter 2023 nach Mailand vergeben

Wie Fußballer Andy Möller einst sagte: „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!“ Nun können sich auch die Springreiter auf ein Wochenende voll Dolce Vita freuen, wenn sie 2023 bei den Europameisterschaften in Mailand dabei sind.

Der Termin für die Europameisterschaft 2023 liegt Anfang September. Das genaue Datum will der Weltreiterverband FEI noch bekannt geben. Der Austragungsort steht aber schon fest: die „Snai San Siro Rennbahn“ mitten in Mailand in unmittelbarer Nähe zum Fußballstadion.

Die historische Rennbahn wurde renoviert und zu einer modernen Reitanlage um- und ausgebaut. Die Tribüne hat 8000 Sitzplätze. Weitere provisorische 10.000 Plätze sollen für die EM hinzukommen. „Turnier üben“ können die Veranstalter aber schon vorher. 2021 und 2022 sollen auf der Anlage internationale Drei- und Vier-Sterne-Springturniere ausgetragen werden.